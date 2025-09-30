Уважаемые ценители печатного слова! Дорогие друзья!

Полным ходом идет подписка на газету «СегоДня»! Подписывайтесь сами, подписывайте своих родителей, дедушек и бабушек. Они заслужили качественную информацию в привычном бумажном формате, у них есть право оставаться в курсе важнейших событий Латвии и мира. «СегоДня» – единственная в странах ЕС газета на русском языке, которая выходит несколько раз в неделю. Что Вас ждёт в новом 2026-м году?

Во вторник по традиции основной акцент будет сделан на полезных деловых новостях, которые помогут, как минимум, сохранить, а возможно и приумножить ваши доходы. Плюс важнейшая актуальная и развлекательная информация, которую готовят любимые журналисты, пишущие для вас еще со времен легендарной «Советской молодежи».

В среду к вам будет приходить обновленная газета «НЕДЕЛЯ СегоДня», которая стала объёмнее – 64 страницы, статьи на которых набраны шрифтом, который читается удобно и приятно. А почитать есть что – анализ политической и экономической ситуации в стране и мире; помощь в решении социальных, юридических, медицинских вопросов; интервью с интересными людьми и многое другое. В газете также остались любимые приложения – «ЛАВКА СКАНВОРДОВ», «1000 СЕКРЕТОВ», ТВ-ПРОГРАММА.

В пятницу подводим итоги, строим планы на будущее и отдыхаем. Наши журналисты сообщат о новых правилах жизни города и страны, об изменениях в налогах, пенсиях и зарплатах, о событиях на выходные. Не будут забыты рубрика Здоровье, Дом и сад, кулинарные рецепты, увлекательные истории замечательных людей, прогноз погоды, гороскоп и многое другое.

Подписать или подписать близких дорогих людей на газету можно ЗДЕСЬ: abone.bb.lv. Газета может приходить в ваш почтовый ящик. Также можно также забирать любимое издание в ближайшем киоске Narvesen — в этом случае годовая подписка будет дешевле. Кроме того, каждому подписчику мы подготовили специальные подарки, которые ждут Вас в редакции!

Оставайтесь с нами!