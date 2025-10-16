Женские журналы «ЛЮБЛЮ!» и «ЛЮБЛЮlife» принесут радость, красоту и дружескую поддержку в твой дом

Подписка-2026 стартовала 1 августа и мы с удовольствием приглашаем вас в нашу компанию, в нашу «журнальную семью». Счастливы сообщить: мы наполнены новой энергией и новыми силами, бодры и оптимизма нам не занимать.

Да, 2025 год выдался и для мира, и для Латвии, и для нашего издательства непростым, но мы справляемся. С повышением цен на все подряд, с новыми налогами, с новыми реалиями. Мы стараемся – и у нас получается стать только лучше. Журналы мы делаем добрыми, умными, полезными. И, что для женщин, важно – красивыми: на глянцевой бумаге, которую так приятно держать в руках, с рокошными картинками и фото.

Мы с гордостью говорим о нашем возрасте, опыте и экспертности на рынке прессы: мы отпраздновали 27-летие женского журнала «ЛЮБЛЮ!»! и 10-летие журнала «ЛЮБЛЮlife» – и полны новых идей!

Мы готовим для тебя новые рубрики, не забудем и о прежних: эксклюзивные вдохновляющие интервью с известными женщинами Латвии, которые добились успехов в самых разных областях: бизнесе и науке, медицине и бьюти-индустрии, искусстве и моде, дизайне, спорте и т.д. На наших обложках – всегда наши латвийские женщины, красавицы и умницы. На наших страницах – полезные советы и рекомендации от латвийских и европейских экспертов: врачей, психологов, юристов, химиков-технологов, нутрициологов и т.д. Сборники вкусных и гурманских рецептов. Уроки моды и стиля, обязательно «Преображение» со стилистами, в которых и ТЫ можешь принять участие.

Подписывайся – и журналы принесут тебе прямо домой: это проявление заботы и внимания, это и удобно и комфортно. ПЛЮС по традиции КАЖДАЯ подписчица получит КРАСИВЫЙ И ПОЛЕЗНЫЙ ПОДАРОК, который сможет выбрать на свой вкус.

Спасибо, что выбираешь «ЛЮБЛЮ!» и «ЛЮБЛЮlife» – журналы, которые мы делаем для всех женщин, читающих на русском языке!

С любовью, главный редактор Инна Авина