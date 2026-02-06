Миллиардер Билл Гейтс заявил на слушаниях Комитета по надзору Палаты представителей по делу секс-преступника Джеффри Эпштейна, что скандальный финансист «собирался шантажировать» его из-за романов с двумя россиянками, когда сооснователь Microsoft был еще в браке.

Гейтс утверждал, что никогда не рассказывал Эпштейну о своих романах, но предположил передачу информации финансисту со стороны своего научного консультанта Бориса Николича. Тот знал об этих связях из-за их близких отношений, в том числе однажды предприниматель использовал встречу с Николичем в качестве алиби для свидания с одной из женщин.

Роман у миллиардера был с бриджисткой Милой Антоновой и физиком-ядерщиком Каримой Нигматулиной. Во время интервью Гейтс признался, что у него было по меньшей мере два внебрачных романа, при этом жертвами Эпштейна, по его словам, эти женщины не были. Как сообщал RTVI.US, в одном из писем финансиста утверждается, что основатель Microsoft якобы намеревался тайно подмешать своей жене Мелинде антибиотики, чтобы скрыть инфекцию, передающуюся половым путем, якобы полученную после контактов с «русскими девушками».

Информация об изменах стала причиной развода пары в 2021 году после 27 лет брака, тогда женщина получила от предпринимателя $8 млрд. Мелинда жаловалась на домогательства Гейтса к коллегам и его связи с секс-преступником. После того как в 2014 году миллиардер попытался разорвать отношения с Эпштейном, по его словам, финансист пытался вернуться в его жизнь, в частности используя информацию о внебрачных связях сооснователя Microsoft.

«Он (Джеффри Эпштейн) высказывал завуалированные угрозы, вроде «мы должны остаться друзьями», но я решил не менять сделанное мной предложение о прекращении общения. И я ясно дал понять, что возьму на себя ответственность за любое раскрытие информации, которое может возникнуть», — говорится в показаниях Гейтса.

На закрытом слушании предприниматель отдельно назвал знакомство с Эпштейном «серьезной ошибкой». Он знал о судимости финансиста за сексуальные преступления, при этом общался с ним на деловых ужинах по поиску инвесторов. Миллиардер отрицает посещение его дома, ранчо и острова во Флориде.

«Я знал, что у него есть судимость. Я знал, что она связана с преступлениями сексуального характера, но нет, я не вникал в подробности, хотя, наверное, стоило бы», — сказал Гейтс.

Отвечая на вопрос о фотографиях, на которых он запечатлен с некоторыми из жертв Эпштейна, Гейтс сказал, что секс-преступник иногда просил его сфотографироваться с женщинами, которые, по словам предпринимателя, были лишь помощницами финансиста. Последнего дважды обвиняли в секс-преступлениях в отношении несовершеннолетних — сначала на уровне штата Флорида, где его осудили на полтора года тюрьмы в 2008 году.

Затем в 2019 году финансист был арестован по новым обвинениям, уже в секс-торговле несовершеннолетними. Позднее он был обнаружен мертвым в своей камере в Нью-Йорке, так и не дождавшись суда. Рассекретить обросшие теориями заговора из-за возможных связей с секс-преступником знаменитостей «файлы Эпштейна» потребовал Конгресс, и закон подписал президент США Дональд Трамп, в прошлом общавшийся с финансистом.