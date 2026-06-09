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Рассмотрение дела о поджоге Музея оккупации отложено из-за болезни судьи 0 43

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Суд идет

Рижский окружной суд во вторник отменил заседание по уголовному делу о поджоге Музея оккупации Латвии. Причиной стала временная нетрудоспособность одной из судей, входящих в состав суда.

Рижский окружной суд во вторник не смог продолжить рассмотрение апелляции по делу о поджоге Музея оккупации Латвии. Как сообщили агентству ЛЕТА в суде, назначенное заседание было отменено из-за временной нетрудоспособности одной из судей.

Дата следующего судебного заседания пока не определена.

В апелляционной инстанции рассматривается уголовное дело, по которому суд первой инстанции признал виновными трёх обвиняемых и назначил им реальные сроки лишения свободы.

По делу проходят Константин Энгельс, Виталий Лукьянович и Валентин Размерица. Согласно приговору суда первой инстанции, Энгельс, которого следствие считает организатором преступления, получил шесть лет и два месяца лишения свободы. Лукьянович был приговорён к четырём с половиной годам тюрьмы, а Размерица, которого считают непосредственным исполнителем поджога, — к шести годам заключения.

Кроме того, суд обязал обвиняемых возместить материальный и моральный ущерб, а также компенсировать расходы, связанные с повреждением здания музея.

По версии обвинения, заказ на поджог был организован в начале 2024 года. Следствие утверждает, что Энгельс, находясь в Даугавгривской тюрьме, через посредника поручил найти исполнителя преступления. В качестве цели был выбран Музей оккупации Латвии.

Согласно материалам дела, исполнитель изготовил зажигательную смесь, разбил окно музея и бросил бутылку внутрь здания. Возникший пожар удалось быстро потушить, однако ущерб имуществу музея превысил 10 тысяч евро.

Дело получило широкий общественный резонанс и считается одним из наиболее заметных преступлений против объектов исторической памяти в Латвии за последние годы.

Ранее издание «Досье» сообщало, что поджог якобы мог быть организован под контролем офицера российского Главного разведывательного управления. Однако эти обстоятельства не входят в рамки обвинения, рассматриваемого судом.

Все трое обвиняемых ранее были судимы. Двое из них признали вину и выразили раскаяние, тогда как предполагаемый организатор отказался давать оценку предъявленным обвинениям.

Рассмотрение апелляции продолжится после назначения новой даты заседания. Пока сроки дальнейшего рассмотрения дела остаются неизвестными.

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#Латвия #музей оккупации #судебный процесс #поджог
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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