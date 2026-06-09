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Камеры поезда и показания машиниста помогли восстановить обстоятельства гибели мужчины у станции Иманта 0 904

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полиция на месте ЧП

Возле железнодорожной станции Иманта в Риге под колёсами поезда погиб 29-летний мужчина. По данным перевозчика, машинист применил экстренное торможение и подавал звуковые сигналы, однако столкновения избежать не удалось.

Трагедия произошла недалеко от станции Иманта на участке железной дороги, где ранее уже случались смертельные происшествия, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

По информации перевозчика Vivi, электропоезд, следовавший по маршруту Дубулты — Рига, перед станцией заметил мужчину, который находился на путях. Согласно имеющимся данным, он двигался навстречу поезду.

Машинист сразу применил экстренное торможение и начал подавать продолжительный звуковой сигнал. Однако мужчина не отреагировал на предупреждения, и столкновения избежать не удалось.

На место происшествия были вызваны сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы, Службы неотложной медицинской помощи и Государственной полиции. Пока оперативные службы работали на месте трагедии и проводили необходимые процессуальные действия, движение поездов на участке было временно нарушено.

Жители окрестностей отмечают, что в этом районе люди нередко пересекают железнодорожные пути, хотя для этого предусмотрены специальные места. Однако, по словам очевидцев, в данном случае речь шла не о попытке перейти железную дорогу.

Дополнительную информацию о произошедшем помогли получить записи с камер поезда и показания машиниста. Обстоятельства трагедии продолжают выяснять ответственные службы.

Случай произошёл всего в нескольких десятках метров от места, где осенью прошлого года погибли две 13-летние девочки, пересекавшие пути на электровелосипеде. В память о них возле станции до сих пор лежат цветы.

Железнодорожные компании и службы безопасности регулярно напоминают, что находиться на путях опасно и пересекать их следует только в специально оборудованных местах.

Трагедия в Иманте вновь напомнила о том, насколько тяжёлыми могут быть последствия нахождения на железнодорожных путях вне разрешённых зон.

Если вам или кому-то из ваших знакомых нужна психологическая поддержка в кризисной ситуации, в Латвии можно обратиться в кризисный центр «Скалбес» (круглосуточно) по телефону 67222922 или за экстренной медицинской помощью по номеру 113.

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#происшествие #трагедия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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