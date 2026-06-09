Албанцы протестуют против строительства крупного курорта на необитаемом острове Сазан в Адриатическом море. Проект финансируется зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Против строительства выступают экологи и недовольные граждане — по их мнению, строительство уничтожит уникальный природный заповедник, в котором обитают многие находящиеся под угрозой исчезновения представители фауны, например, фламинго и средиземноморский тюлень-монах. Подробности — в фотогалерее Forbes Протесты вспыхнули в конце мая, когда на участке для строительства курорта появились бетонные заборы с колючей проволокой, перекрывшие доступ к пляжу, и охрана, а тяжелая техника приступила к уничтожению сосновых лесов, чтобы расчистить подъездные пути. После протестов власти Албании отстранили от должности начальника местной полиции и отозвали лицензии у двух частных охранных компаний, протестующие потребовали отставки премьер-министра Эди Рамы, а полиция применила в ходе протестов водометы против протестующих.

Cпециальная антикоррупционная прокуратура Албании (SPAK) начала расследование в связи с проектом строительства курорта и изменениями в статусе природоохранной зоны Вьоса-Нарта на адриатическом побережье Албании. Премьер-министр Албании Эди Рама, который после победы на выборах в 2025-м пообещал, что к 2030 году страна вступит в Евросоюз, в свою очередь, заявил, что «хочет сделать Албанию страной, которой можно позавидовать в регионе, и этот проект является частью этих усилий», поскольку он создаст рабочие места и привлечет инвестиции. Он отрицает, что строительство проекта поставит под угрозу охраняемый заповедник дикой природы, а экологическая экспертиза, по его словам, еще не завершена.

Планы строительства огромного курорта в природоохранной зоне Вьоса-Нарта на адриатическом побережье Албании принадлежащая Джареду Кушнеру инвестиционная компания Affinity Partners представила в августе 2024 года. Сделка должна включать 10 000 гостиничных номеров, стоимость строительства оценивается в $1,6 млрд. В январе 2026-го Супруга Кушнера и дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп совершила неожиданный визит в Албанию с командой архитекторов, чтобы осмотреть участок, предназначенный для застройки. Он включает в себя необитаемый остров Сазан — крупнейший остров Албании — и несколько сотен гектаров охраняемого ландшафта. По данным BirdLife International, здесь обитает более 200 видов птиц, многие из которых находятся под угрозой исчезновения, включая фламинго и далматинских пеликанов, а также средиземноморских тюленей-монахов — одних из самых редких ластоногих в мире, которых осталось не более 600 особей.

Залив Звернец в охраняемой зоне Вьоса-Нарта. Экологи выступают против строительства курорта в этом месте, утверждая, что он затронет несколько сотен гектаров нетронутых пляжей и нанесет вред дикой природе.

В 2025 году компания Кушнера Affinity Partners отказалась от крупномасштабного проекта строительства отеля Trump Tower на месте здания генерального штаба в Белграде, разрушенного в ходе бомбардировки сербской столицы в 1999 году. Это произошло после разногласий по поводу проекта и расследований со стороны местных антикоррупционных органов.