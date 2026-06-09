Неожиданное препятствие на шоссе и резкий манёвр другого автомобиля привели к серьёзному ДТП недалеко от Добелниеки. Один из водителей был госпитализирован, а автомобиль, стоявший на обочине, превратился в груду металла.

Авария произошла в понедельник на шоссе в направлении Риги. В кювете после столкновения оказался сильно повреждённый Opel, а участвовавший в аварии Volkswagen пришлось эвакуировать с места происшествия.

По данным передачи Degpunktā (https://tv3.lv/degpunkta/kamer-soferis-ar-ieslegtam-avarijas-gaismam-gul-neatlauta-vieta-peksns-manevrs-uz-sosejas-vina-auto-parvers-luznos/), водитель Opel остановился на обочине в месте, где стоянка запрещена. Автомобиль находился с включённой аварийной сигнализацией, однако предупреждающий треугольник выставлен не был.

Позже выяснилось, что мужчина уснул в машине.

Водитель Volkswagen рассказал, что возвращался после 24-часовой рабочей смены и направлялся на следующий объект. По его словам, перед ним двигался другой автомобиль, который в последний момент резко объехал стоявший Opel.

«Я ехал примерно со скоростью 90–100 километров в час. Автомобиль впереди меня внезапно совершил резкий манёвр объезда. Когда я увидел стоящую машину, времени на реакцию практически не осталось. Я затормозил и попытался избежать столкновения», — рассказал водитель.

После удара Opel отбросило назад, и автомобиль съехал в кювет. Сам Volkswagen также получил серьёзные повреждения.

На помощь пострадавшим сразу пришли другие участники движения. Очевидцы проверили состояние обоих водителей и вызвали экстренные службы.

Водитель Volkswagen отделался шоком и лёгкими ушибами.

«Ушиблены руки, локоть. Ничего серьёзного. У второго водителя всё было хуже», — рассказал он после аварии.

Водителя Opel медики доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Этот случай стал ещё одним напоминанием о том, насколько опасной может быть остановка на скоростной трассе вне специально предназначенных мест. Даже включённая аварийная сигнализация не всегда позволяет другим водителям вовремя заметить препятствие, особенно если обзор ограничен или впереди движется другой транспорт.

По предварительным данным, именно сочетание усталости, остановки в запрещённом месте и внезапного манёвра на дороге привело к серьёзным последствиям.