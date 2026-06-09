Например, в понедельник, 8 июня, одной из бригад скорой помощи пришлось ждать почти два часа, чтобы передать пациента в приёмное отделение больницы Страдиня.

В больнице оправдываются, что в тот день в течение одного часа в приёмное отделение были доставлены 12 пациентов, что и вызвало затор. Главный врач больницы Янис Вилманис сообщил, что в подобных ситуациях действует распоряжение размещать пациентов также в непрофильных отделениях — то есть на любых свободных койках. На практике это действительно делается, что создаёт трудности для врачей и, конечно, больных рижан.

Приёмное отделение рассчитано на 40–50 пациентов в сутки, однако в реальности через него проходит около 200 пациентов ежедневно. По словам Вилманиса, решить проблему должна затянувшаяся сдача в эксплуатацию нового корпуса A2, поскольку существующая инфраструктура уже не справляется с необходимой нагрузкой.

В свою очередь руководитель СНМП Лиене Ципуле привела в пример украинский опыт. По её словам, в больницу сопоставимого со Страдиня масштаба после атак беспилотников за один час были доставлены и госпитализированы 20 пациентов, причём без каких-либо задержек.

По словам Ципуле, печально, что в Латвии в мирное время приходится говорить об очередях, которые негативно влияют на оказание неотложной медицинской помощи.