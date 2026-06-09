Государственная полиция завершила расследование уголовного дела об убийстве мужчины, совершённом в Юрмале летом прошлого года. После сбора доказательств материалы переданы в прокуратуру, а для подозреваемой предлагается применить принудительные меры медицинского характера.

Управление криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции завершило расследование одного из наиболее резонансных уголовных дел последних месяцев. Речь идёт об убийстве мужчины, совершённом в июле 2025 года в одной из квартир многоквартирного дома в Юрмале.

Расследование началось после того, как 12 сентября 2025 года правоохранители получили информацию о пропаже мужчины 1951 года рождения. Было известно, что он периодически проживал по определённому адресу в Юрмале.

Во время проверки квартиры сотрудники полиции обнаружили признаки, указывающие на возможное тяжкое преступление. Войдя в квартиру, полицейские почувствовали запах разлагающегося тела. В одной из комнат они обнаружили несколько мешков с разрезанными частями матраса, одеялами, подушкой, постельным бельем, бумажными салфетками, фрагментом человеческой кожи и мягких тканей человеческого тела.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что найденные части тела принадлежат пропавшему мужчине. Во время осмотра места происшествия в квартире также была обнаружена мумифицированная собака, завернутая в несколько одеял и спальных мешков.

При обыске были изъяты различные предметы — разделочные доски, топор, ножи, тарелка и ножницы, на которых был обнаружен биологический материал пропавшего мужчины. Его биологический материал также был найден в изъятой мясорубке.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила личность погибшего.

По подозрению в совершении преступления на месте была задержана женщина 1982 года рождения, являющаяся родственницей погибшего. Ранее она не попадала в поле зрения полиции. В рамках досудебного расследования женщине был присвоен статус подозреваемой. Также была проведена судебно-психиатрическая экспертиза.

Уголовный процесс был начат по статьям Уголовного закона, предусматривающим ответственность за убийство и надругательство над телом умершего.

В декабре 2025 года суд постановил поместить женщину в специализированное лечебное учреждение до принятия окончательного решения по вопросу о применении принудительных мер медицинского характера.

По данным полиции, в ходе расследования была собрана достаточная доказательная база, позволяющая передать дело в прокуратуру для дальнейшего рассмотрения.

3 июня 2026 года материалы уголовного процесса были направлены в прокуратуру Пригородного округа Риги. Государственная полиция просит продолжить процесс с целью назначения подозреваемой принудительных мер медицинского характера.

Теперь дальнейшее решение по делу предстоит принять прокуратуре и суду.