Национальный университет Колумбии в Летисии оказался в центре необычной операции: на территории кампуса обнаружили взрослого ягуара. Ради безопасности студентов часть зданий пришлось эвакуировать, а хищника усыпили транквилизатором и передали ветеринарам.

На территории Национального университета Колумбии в городе Летисия произошел необычный инцидент: на кампус забрел взрослый ягуар. Из-за появления опасного хищника часть зданий пришлось эвакуировать, а на место срочно вызвали специалистов по охране дикой природы? , передает rmf24.pl.

Ягуара заметили возле университетской библиотеки. После сообщения о появлении животного сотрудники службы безопасности ограничили доступ в несколько корпусов, чтобы избежать возможной угрозы для студентов и преподавателей.

Для поимки хищника была организована специальная операция. В результате специалисты смогли безопасно обездвижить животное при помощи транквилизатора.

По данным ветеринаров, пойманный ягуар оказался взрослым самцом весом около 110 килограммов. Во время осмотра выяснилось, что животное страдает от инфекции одной из лап и нуждается в лечении.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Сам хищник также не получил травм во время операции по отлову.

Инцидент вызвал широкий резонанс в Колумбии. О нем даже высказался президент страны Густаво Петро. Глава государства поблагодарил специалистов, участвовавших в спасении животного, и с иронией заметил, что ягуар якобы пришел на территорию университета, чтобы защитить государственное образование.

Летисия находится в колумбийской Амазонии, где ягуары обитают в естественной среде. Специалисты предполагают, что животное могло выйти к людям в поисках пищи или из-за проблем со здоровьем.

После оказания необходимой помощи специалисты решат вопрос о дальнейшей судьбе хищника. Подобные случаи напоминают о том, насколько тесно в некоторых регионах Латинской Америки соседствуют человек и дикая природа.