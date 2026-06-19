В центральной Англии трехлетний мальчик получил тяжелые травмы после того, как оказался в вольере с крокодилами на территории зоопарка. По подозрению в покушении на убийство полиция задержала 30-летнего мужчину.

Инцидент произошел в зоопарке на территории фермерского хозяйства в графстве Кембриджшир. Обстоятельства случившегося пока не раскрываются, однако известно, что ребенок получил серьезные травмы и был срочно доставлен в больницу, сообщает NOS.

Как сообщили агентству Reuters представители полиции Кембриджшира, состояние мальчика оценивается как критическое, но стабильное.

В связи с происшествием в соседнем графстве Норфолк был арестован 30-летний мужчина. Следователи рассматривают его как подозреваемого в покушении на убийство. По предварительным данным, мужчина и ребенок не были знакомы друг с другом.

Зоопарк является частью семейного фермерского хозяйства Джонсонов в Олд-Херсте. Помимо зоопарка, комплекс включает фермерский магазин, мясную лавку, чайную и стейк-хаус.

На территории содержится более ста животных, среди которых крокодилы, бенгальские тигры, африканские львы, капибары, сурикаты и медведи-ленивцы.

По информации Sky News, крокодилы размещены в переоборудованном коровнике, где для посетителей оборудованы приподнятые дорожки, отделенные от животных металлическими ограждениями. Этот объект входит в состав комплекса под названием Tropical House.

После происшествия руководство зоопарка выступило с заявлением в социальных сетях.

«В связи с сегодняшним инцидентом наши мысли и молитвы с мальчиком и его семьей. Из уважения к семье Tropical House останется закрытым до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.

Полиция продолжает расследование и выясняет, каким образом ребенок оказался в вольере с опасными животными.

Трагический инцидент вызвал широкий общественный резонанс в Великобритании. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также выяснить, каким образом трехлетний ребенок оказался в зоне содержания крокодилов и какую роль в этом сыграл задержанный мужчина.