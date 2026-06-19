Государственная инспекция труда заказала техническую экспертизу дверей в Рижской Восточной клинической университетской больнице, где погибла сотрудница.

Расследование несчастного случая продолжается, сообщил агентству LETA представитель инспекции Дайнис Дейгелис.

Женщину зажало дверями в отделении радиологии. По информации Латвийского телевидения, система безопасности не сработала. Полученные травмы оказались смертельными.

Инспекция пока не делает выводов о причинах трагедии. Решения будут приняты после того, как специалисты изучат конструкцию дверей, их техническое состояние и работу защитных механизмов.

По факту произошедшего начат уголовный процесс по статье о нарушении правил охраны труда, повлекшем смерть человека.

В больнице отказались раскрывать подробности, сославшись на требования Общего регламента по защите данных, а также на право погибшей и членов её семьи на частную жизнь.