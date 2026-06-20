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Девушка, выпавшая из окна в Старой Риге, умерла в больнице спустя месяц 0 353

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вецрига

Девушка, получившая тяжёлые травмы после падения из окна дома в Старой Риге, умерла спустя более месяца лечения. Несмотря на это, полиция пока не закрывает уголовный процесс и продолжает проверять все обстоятельства произошедшего.

Пострадавшая в результате падения из окна в Старой Риге девушка скончалась в больнице спустя более месяца после происшествия. Об этом сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

Инцидент произошёл 21 апреля в одном из домов в Старой Риге. Тогда 20-летняя девушка выпала из окна четвёртого этажа и получила тяжёлые травмы. На место прибыли полиция и медики, а спасательная операция привлекла внимание людей, работавших поблизости.

По словам очевидцев, девушка находилась в крайне тяжёлом состоянии. Медики боролись за её жизнь, однако спасти её не удалось.

После происшествия полиция начала уголовный процесс и проверяла версию о возможном преступлении. Однако на данный момент признаков того, что в отношении девушки были совершены противоправные действия, следствие не обнаружило.

Как сообщила представитель Государственной полиции Гита Гжибовска, расследование по-прежнему продолжается. По её словам, в рамках уголовного процесса, начатого после происшествия на улице Аудею, сейчас ничто не указывает на наличие преступного деяния.

Ситуацию осложняет то, что сама пострадавшая не успела дать показания и рассказать следователям о причинах произошедшего. Поэтому правоохранительным органам приходится восстанавливать картину событий на основании других доказательств и свидетельств.

Окончательное решение о прекращении уголовного процесса будет принято только после того, как полиция полностью исключит возможность совершения преступления.

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#полиция #медицина #смерть #травмы #уголовный процесс #старая Рига
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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