Десятки озер в штате Нью-Гэмпшир уже заражены инвазивными водными растениями, а специалисты все чаще признают: если чужеродный вид успел закрепиться в водоеме, полностью уничтожить его практически невозможно. Как пишет New Hampshire Bulletin, борьба с захватчиками требует сотен часов работы волонтеров и десятков тысяч долларов, однако чаще всего позволяет лишь замедлить распространение растений. Экологи предупреждают, что проблема давно вышла за пределы одного штата и становится частью более широкого экологического кризиса в США.

Каждое лето на озере Санкук в Нью-Гэмпшире волонтеры выходят на воду практически ежедневно. Одни обследуют акваторию на лодках, другие ищут новые очаги заражения с каяков и сапбордов, а водолазы вручную удаляют опасные растения со дна.

Главный противник — variable milfoil, один из самых агрессивных инвазивных видов, распространившихся в американских водоемах.

«Мы не делаем успехов. Мы просто держим его под контролем», — признала в беседе с изданием волонтер Ли Петрук, которая участвует в борьбе за сохранение озера уже много лет.

По данным Департамента экологических служб Нью-Гэмпшира, инвазивные водные растения официально обнаружены примерно в 100 озерах и водоемах штата. Однако специалисты природоохранной организации NH LAKES считают, что реальное число зараженных водоемов может быть значительно выше.

Проблема заключается в биологии самих растений. Многие из них способны восстанавливаться даже из небольшого фрагмента стебля. Иногда достаточно крошечного кусочка растения, который попадает на лодку, прицеп или рыболовное снаряжение, чтобы перенести его в другой водоем.

Дополнительное преимущество инвазивным видам дают климатические изменения. Более теплые воды и рост концентрации питательных веществ создают условия, в которых чужеродные растения начинают вытеснять местные виды.

«Если оставить их без контроля, они станут доминирующими», — предупредил руководитель управления водных ресурсов Нью-Гэмпшира Дэвид Нилс.

По словам специалистов, последствия затрагивают не только экологию. Разросшиеся заросли ухудшают качество воды, вытесняют местные растения и животных, а также делают многие озера неудобными для плавания, рыбалки и отдыха.

«Когда озера заполнены инвазивными растениями, рекреация становится невозможной», — отметила исполнительный директор Ассоциации защиты озера Санапи Элизабет Харпер.

Для многих американских регионов это означает и прямые экономические потери. Озера остаются важным элементом туристической индустрии и влияют на стоимость недвижимости вокруг водоемов.

Борьба обходится дорого. Удаление растений водолазами может стоить сотни долларов за один выезд, а использование гербицидов или специальных подводных систем всасывания обходится уже в десятки тысяч долларов за обработку. Только в начале июня власти Нью-Гэмпшира одобрили гранты почти на $235 тыс. для местных организаций, занимающихся сдерживанием распространения инвазивных видов.

При этом даже масштабные расходы не гарантируют успеха. Экологи подчеркивают, что единственный реальный шанс полностью избавиться от инвазивного растения появляется тогда, когда его обнаруживают на самой ранней стадии.

Так произошло на озере Санапи, где в 2024 году инспектор заметил всего один стебель опасного растения, зацепившийся за лодку. После этого была организована масштабная операция по обследованию озера и удалению всех обнаруженных растений. Спустя год новые проверки не выявили следов заражения.

Однако такие истории остаются скорее исключением. На соседнем пруду Баптист проблему заметили всего на несколько лет позже, но этого оказалось достаточно, чтобы полное уничтожение растения стало практически невозможным.

По словам экспертов, именно поэтому многие американские озера сегодня находятся в режиме бесконечной обороны. Когда инвазивный вид уже закрепился в экосистеме, задача меняется: речь идет не о победе, а о постоянном и дорогостоящем сдерживании.

«Вопрос не в том, возможно ли искоренение. Вопрос в том, сколько денег вы готовы на это потратить», — констатировала директор программ NH LAKES Бреа Арвидсон.