В Дюссельдорфе начался судебный процесс над 18-летним албанцем из Косово, которого прокуратура считает радикализованным сторонником Исламского Государства. Процесс проходит в земельном суде и находится на стадии рассмотрения доказательств, включая показания свидетелей и материалы следствия.

По данным обвинения, летом и осенью 2025 года на тот момент 17-летний Эржон С. совершил серию нападений с ножом в Эссене. Сначала он напал на свою классную - 45-летнюю преподавательницу профессионального колледжа и нанес ей тяжелые ранения. Как пишут СМИ со ссылкой на полицейские протоколы, он это сделал "из личной мести и экстремистских побуждений".

Затем он атаковал школьного сторожа — сперва перцовым баллончиком, затем ножом и тяжело его ранил. Согласно материалам обвинения, Эржону не удалось убить сторожа только потому, что тот оказал сопротивление. К привратнику джихадист также испытывал личную неприязнь.

После этого случая юный джихаддист пошел к синагоге и искал евреев среди прохожих. Не найдя "главных врагов ислама", он ударил ножом бездомного, причинив ему серьезные травмы. В конце концов отчаявшись найти еврея, обработанный "Исламским государством" юноша бросился на полицейских с ножом, чтобы спровоцировать свою гибель, но, как информировал Welt, был ранен выстрелом в лицо.

Следствие утверждает, что обвиняемый находился под влиянием пропаганды "Исламского государства" и рассматривал идею нападений на евреев как идеологически мотивированную цель. В материалах дела говорится, что он дважды приходил к Старой синагоге в Эссене, пытаясь найти потенциальных жертв, но никого там не обнаружил.

По версии прокуратуры, его действия носили характер целенаправленной попытки убийства (он обвиняется по трем эпизодам) "на почве радикального исламистского мировоззрения". Все пострадавшие в результате его напдений выжили, но получили тяжелые ранения.