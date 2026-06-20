Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Юный албанец в ФРГ в поисках евреев порезал педагогов и бомжа 0 161

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Неспокойно на вечерних улочках старинных, европейских, городов.

Иммигрант неожиданно ощутил прилив исламизма.

В Дюссельдорфе начался судебный процесс над 18-летним албанцем из Косово, которого прокуратура считает радикализованным сторонником Исламского Государства. Процесс проходит в земельном суде и находится на стадии рассмотрения доказательств, включая показания свидетелей и материалы следствия.

По данным обвинения, летом и осенью 2025 года на тот момент 17-летний Эржон С. совершил серию нападений с ножом в Эссене. Сначала он напал на свою классную - 45-летнюю преподавательницу профессионального колледжа и нанес ей тяжелые ранения. Как пишут СМИ со ссылкой на полицейские протоколы, он это сделал "из личной мести и экстремистских побуждений".

Затем он атаковал школьного сторожа — сперва перцовым баллончиком, затем ножом и тяжело его ранил. Согласно материалам обвинения, Эржону не удалось убить сторожа только потому, что тот оказал сопротивление. К привратнику джихадист также испытывал личную неприязнь.

После этого случая юный джихаддист пошел к синагоге и искал евреев среди прохожих. Не найдя "главных врагов ислама", он ударил ножом бездомного, причинив ему серьезные травмы. В конце концов отчаявшись найти еврея, обработанный "Исламским государством" юноша бросился на полицейских с ножом, чтобы спровоцировать свою гибель, но, как информировал Welt, был ранен выстрелом в лицо.

Следствие утверждает, что обвиняемый находился под влиянием пропаганды "Исламского государства" и рассматривал идею нападений на евреев как идеологически мотивированную цель. В материалах дела говорится, что он дважды приходил к Старой синагоге в Эссене, пытаясь найти потенциальных жертв, но никого там не обнаружил.

По версии прокуратуры, его действия носили характер целенаправленной попытки убийства (он обвиняется по трем эпизодам) "на почве радикального исламистского мировоззрения". Все пострадавшие в результате его напдений выжили, но получили тяжелые ранения.

×
Читайте нас также:
#пропаганда #терроризм #безопасность #антисемитизм #судебный процесс #нападение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Для Вадима Николаевича началось шоу "за стеклом". Иконка видео
Изображение к статье: Суд
Изображение к статье: Лес
Изображение к статье: Рижская телебашня в тумане

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Необычное применение рассола: не спешите выливать этот ценный продукт
Еда и рецепты
Изображение к статье: Удобрение из золы: как правильно приготовить настой для подкормки и обработки растений
Дом и сад
Изображение к статье: Роботизированная рука, микроскоп и цифровая нейросеть на фоне Академии наук Латвии
Техно
Изображение к статье: До 2022 года здесь жили более 78 тысяч человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Почему рыбы не замерзают?
В мире животных
Изображение к статье: Машины на улицах Гаваны
В мире
Изображение к статье: Необычное применение рассола: не спешите выливать этот ценный продукт
Еда и рецепты
Изображение к статье: Удобрение из золы: как правильно приготовить настой для подкормки и обработки растений
Дом и сад
Изображение к статье: Роботизированная рука, микроскоп и цифровая нейросеть на фоне Академии наук Латвии
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео