В пятницу на дорогах Латвии пострадали 25 человек. Среди травмированных оказались десять велосипедистов, четыре пешехода и водитель электросамоката. Полиция также задержала 14 нетрезвых водителей.

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 193 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 25 человек, сообщили в Государственной полиции. Больше всего травмированных было в Рижском регионе — 12 человек. Ещё шесть человек пострадали в Видземе, четыре — в Курземе и три — в Земгале.

Среди пострадавших оказались десять велосипедистов, один водитель электросамоката и четыре пешехода.

Одно из наиболее серьёзных происшествий произошло вечером в Праулиенской волости Мадонского края, где столкнулись два легковых автомобиля. Для освобождения человека из повреждённой машины спасателям пришлось использовать гидравлическое оборудование. Пострадавший был передан медикам.

В течение суток полиция продолжала выявлять водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Всего были задержаны 14 таких водителей: по четыре в Риге, Видземе и Земгале и ещё два в Латгале.

В девяти случаях уровень опьянения оказался настолько высоким, что были возбуждены уголовные процессы. Согласно действующему законодательству, в таких случаях транспортное средство подлежит конфискации либо с нарушителя взыскивается его стоимость.

Полиция также активно контролировала соблюдение скоростного режима. За превышение скорости было составлено 239 протоколов. Больше всего нарушителей выявлено в Видземе — 85 человек. В Земгале наказаны 56 водителей, в Латгале — 43, в Курземе — 39, а в Рижском регионе — 16.

Кроме того, ещё три водителя были привлечены к ответственности за агрессивное вождение.

Всего за сутки сотрудники полиции оформили 585 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения.