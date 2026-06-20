Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Каждый второй пострадавший — велосипедист или пешеход: тревожная статистика ДТП за сутки 0 108

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Подушка безопасности в авто
ФОТО: Unsplash

В пятницу на дорогах Латвии пострадали 25 человек. Среди травмированных оказались десять велосипедистов, четыре пешехода и водитель электросамоката. Полиция также задержала 14 нетрезвых водителей.

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 193 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 25 человек, сообщили в Государственной полиции. Больше всего травмированных было в Рижском регионе — 12 человек. Ещё шесть человек пострадали в Видземе, четыре — в Курземе и три — в Земгале.

Среди пострадавших оказались десять велосипедистов, один водитель электросамоката и четыре пешехода.

Одно из наиболее серьёзных происшествий произошло вечером в Праулиенской волости Мадонского края, где столкнулись два легковых автомобиля. Для освобождения человека из повреждённой машины спасателям пришлось использовать гидравлическое оборудование. Пострадавший был передан медикам.

В течение суток полиция продолжала выявлять водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Всего были задержаны 14 таких водителей: по четыре в Риге, Видземе и Земгале и ещё два в Латгале.

В девяти случаях уровень опьянения оказался настолько высоким, что были возбуждены уголовные процессы. Согласно действующему законодательству, в таких случаях транспортное средство подлежит конфискации либо с нарушителя взыскивается его стоимость.

Полиция также активно контролировала соблюдение скоростного режима. За превышение скорости было составлено 239 протоколов. Больше всего нарушителей выявлено в Видземе — 85 человек. В Земгале наказаны 56 водителей, в Латгале — 43, в Курземе — 39, а в Рижском регионе — 16.

Кроме того, ещё три водителя были привлечены к ответственности за агрессивное вождение.

Всего за сутки сотрудники полиции оформили 585 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения.

×
Читайте нас также:
#Латвия #ДТП
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Янис Тимма и Анна Седокова
Изображение к статье: Больница
Изображение к статье: Для Вадима Николаевича началось шоу "за стеклом". Иконка видео
Изображение к статье: Суд

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Продукты питания
Люблю!
Изображение к статье: Протесты изначально не стали ни мирными, ни бескровными. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Закат
Наша Латвия
Изображение к статье: Латвийская пианистка, певица и композитор Катрина Гупало выпустила новый сингл
Культура &
Изображение к статье: Болдерая
Бизнес
Изображение к статье: Столкновение поездов
В мире
Изображение к статье: Продукты питания
Люблю!
Изображение к статье: Протесты изначально не стали ни мирными, ни бескровными. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Закат
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео