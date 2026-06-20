В субботу на кольце Рижской объездной дороги возле Рижской ГЭС произошёл необычный инцидент — от двигавшегося бетоновоза отделился резервуар и оказался на проезжей части. К счастью, никто не пострадал.

На кольце Рижской объездной дороги A5 возле Рижской гидроэлектростанции произошёл инцидент с бетоновозом, у которого во время движения отделился резервуар.

Сообщение о происшествии Государственная полиция получила в 13:28.

Примечательно, что случившееся заметили сами сотрудники полиции, которые в тот момент находились на службе и проезжали мимо места происшествия.

По данным полиции, резервуар оторвался от транспортного средства и оказался на проезжей части.

Что важно знать: несмотря на потенциально опасную ситуацию, в результате происшествия никто не пострадал. Также не потребовалось ограничивать движение транспорта на этом участке дороги.

Пока не сообщается, находился ли резервуар в заполненном состоянии и были ли повреждены другие транспортные средства.

Обстоятельства происшествия ещё предстоит установить. Полиция выясняет причины, по которым конструкция тяжёлого грузового автомобиля не выдержала во время движения.

Инцидент мог привести к серьёзным последствиям, однако в этот раз обошлось без пострадавших и существенных затруднений для движения транспорта.