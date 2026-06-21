За прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии пострадали 17 человек, в том числе пять велосипедистов, сообщили в Государственной полиции.

Больше всего аварий - 81 - зарегистрировано в Рижском регионе, и в девяти из них пострадали люди. В Земгале произошло 20 ДТП, но только в одном из них пострадал человек. В Латгале зарегистрировано 17 аварий, в двух из них травмы получили в общей сложности три человека.

В Видземе зафиксировано 16 аварий, в трех из них пострадали три человека. В Курземском регионе также зарегистрировано 16 ДТП, но только в одном из них был пострадавший.

Всего в субботу в стране было зарегистрировано 150 ДТП, свидетельствуют обобщенные Государственной полицией данные.

Ждем дополнительных данных о происшествиях с велосипедистами. Кто виноват: они сами или все-таки автомобилисты?