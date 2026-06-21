Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как часто велосипедисты попадают в аварии? Тревожная латвийская статистика всего за один день 0 98

ЧП и криминал
Дата публикации: 21.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Велосипед на дороге

За прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии пострадали 17 человек, в том числе пять велосипедистов, сообщили в Государственной полиции.

Больше всего аварий - 81 - зарегистрировано в Рижском регионе, и в девяти из них пострадали люди. В Земгале произошло 20 ДТП, но только в одном из них пострадал человек. В Латгале зарегистрировано 17 аварий, в двух из них травмы получили в общей сложности три человека.

В Видземе зафиксировано 16 аварий, в трех из них пострадали три человека. В Курземском регионе также зарегистрировано 16 ДТП, но только в одном из них был пострадавший.

Всего в субботу в стране было зарегистрировано 150 ДТП, свидетельствуют обобщенные Государственной полицией данные.

Ждем дополнительных данных о происшествиях с велосипедистами. Кто виноват: они сами или все-таки автомобилисты?

×
Читайте нас также:
#Рига #Латвия #ДТП #травмы
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Злодей может просидеть в тюрьме не один десяток лет. Иконка видео
Изображение к статье: Илья Ильич был связан с топливными активами Питера. Иконка видео
Изображение к статье: Опасная река
Изображение к статье: Янис Домбрава на пароме. Фото Facebook

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Теория, известная как «аргумент Судного дня», позволяет с вероятностью 95% определить верхнюю границу истории нашей цивилизации.льно исчезнет?
Lifenews
Изображение к статье: Значок с флагами Украины и Польши
В мире
Изображение к статье: Месси
В мире
Изображение к статье: Токсичная гусеница
В мире
Изображение к статье: Место встречи изменить нельзя
В мире
Изображение к статье: 11 способов избавиться от сорняков на даче
Люблю!
Изображение к статье: Теория, известная как «аргумент Судного дня», позволяет с вероятностью 95% определить верхнюю границу истории нашей цивилизации.льно исчезнет?
Lifenews
Изображение к статье: Значок с флагами Украины и Польши
В мире
Изображение к статье: Месси
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео