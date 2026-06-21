Суд округа Саффолк приговорил 62-летнего Рекса Хойерманна, известного как «маньяк с Гилго-Бич», к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение, сообщает Associated Press (AP). В апреле Хойерманн признался в убийстве восьми женщин — предположительно, секс-работниц. Останки большинства тел были найдены на пляже Гилго на Лонг-Айленде, откуда и пошло прозвище убийцы.

NBC News уточняет, что приговор Хойерманну предусматривает несколько пожизненных сроков. Как рассказывал RTVI.US, ожидалось, что подозреваемого приговорят к четырем последовательным пожизненным срокам (первый — без права на досрочное освобождение), за которыми последуют четыре последовательных срока от 25 лет до пожизненного.

«Вы отвратительный, презренный и мелкий человек, и вы трус», — сказал судья Тимоти Маццеи перед вынесением приговора.

Убийства, в которых признался подсудимый, были совершены в период с 1993 по 2011 год. В апреле Хойерманн заявил в суде, что встречался с секс-работницами, душил их, а затем избавлялся от тел в разных местах Лонг-Айленда, включая районы Гилго-Бич, Манорвилл и Саутгемптон.

До апрельского заседания в течение трех лет с момента ареста он отрицал вину.

Шериф округа Саффолк Эррол Тулон рассказывал ABC News, что в ожидании суда в тюрьме Риверхед Хойерманн читал книги о серийных убийцах и переписывался с Китом Джесперсоном, который в период с 1990 по 1995 год убил, по версии следствия, восемь женщин (осужден по шести эпизодам). Джесперсон известен как «Убийца с счастливым лицом» (Happy face killer). В 1994 году он написал несколько писем с признаниями в газету и окружной суд в штате Орегон, где вместо подписи ставил смайлики.

Десятилетия следствия

Хойерманн был престижным архитектором, работал в бюро на Манхэттене, жил с женой и двумя детьми на Лонг-Айленде. Его арестовали 13 июля 2023 года, когда он, ничего не подозревая, прогуливался по оживленным улицам Нью-Йорка. Вычислить Хойерманна помогли оставленные им в мусорном контейнере объедки от пиццы. ДНК на них почти на 100% совпали с волосом, найденном на останках одной из жертв. Всего в 2010-2011 годах на печально известном пляже Гилго следователи нашли останки 11 человек, большинство из которых принадлежали молодым женщинам. Некоторые из этих убийств оставались нераскрытыми 30 лет.

Идентифицировать Хойерманна удалось благодаря платежным документам по его кредитным картам и телефонным звонкам, сделанным с разных девайсов. Позднее догадки следователей подтвердила ДНК-экспертиза. В доме Хойерманна были обнаружены более 350 электронных устройств, связанных с делом.

Первоначально мужчину обвинили в убийстве 24-летней Мелиссы Бартелеми, 22-летней Меган Уотерман и 27-летней Эмбер Костелло. В январе 2024 года к числу его предполагаемых жертв добавилась 25-летняя Морин Брейнард-Барнс, а в июне того же года, как рассказывал RTVI.US, — 28-летняя Джессика Тейлор и 20-летняя Сандра Костилья, тело которой было найдено еще в 1993 году. Позднее ему также предъявили обвинение в седьмом убийстве — 24-летней Валери Мэк. Все девушки были секс-работницами.

На апрельском заседании Хойерманн признался, что в числе его жертв была восьмая девушка — Карен Вергарата, которая пропала в 1996 году. В рамках сделки со следствием Хойерманну не были предъявлены обвинения в этом убийстве, сообщал NBC News.

На слушании по вынесению приговора выступили родственники жертв.

«Миллиона лет недостаточно. Ничто никогда не исправит ситуацию», — приводит AP слова Жасмин Робинсон, двоюродной сестры Джессики Тейлор.

Аманда Фундербург, сестра Мелиссы Бартелеми, назвала Хойерманна «людоедом», «отвратительным чудовищем» и «демоном во всех смыслах».

«Ты трус, который охотился на беззащитных, невинных женщин, скрываясь за маской, человек без сочувствия, без души, который преследовал, пытал и убивал женщин», — цитирует NBC Мелиссу Канн, сестру Морин Брейнард-Барнс.

Сам Хойерманн на вопрос судьи ответил, что ему нечего сказать, так как в этом нет смысла, но добавил, что сожалеет о совершенных преступлениях.

Дело об убийствах на Лонг-Айленде за годы расследования успело проникнуть в американскую поп-культуру — о нем писали книги, делали документальные фильмы и сняли художественную ленту «Исчезнувшие» (Lost Girls), выпущенную Netflix в 2020 году. Кроме того, в 2025-2026 годах на стриминговом сервисе Peacock транслировался документальный тру-крайм сериал «Убийца с пляжа Гилго: Дом секретов» (The Gilgo Beach Killer: House of Secrets), спродюсированный рэпером 50 Cent.

В одном из эпизодов Аса Эллеруп, бывшая жена Хойерманна, рассказывала, что он признался ей в совершении одного из убийств всего за несколько дней до их свадьбы в 1996 году. Эллеруп, однако, не стала сдавать его полиции. Она развелась с Хойерманном вскоре после его ареста. Эллеруп и двое их с Хойерманном детей отказались присутствовать на вынесении приговора.