Следствие проверяет петербургского бизнесмена Илью Трабера, обвиняемого в организации заказного убийства, на причастность к нескольким экономическим преступлениям. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

«Проверяется информация о причастности Трабера к финансовым махинациям и отмыванию преступного дохода», — сказал собеседник.

На днях сотрудники Следственного комитета и Федеральной службы безопасности РФ провели ряд обысков в Петербурге. Как выяснилось, прибыли они за Трабером и его деловым партнером Владимиром Даниленко. Трабера доставили из Петербурга в Москву для проведения следственных действий по уголовному делу об убийстве депутата Выборгского района Ленобласти Александра Петрова, отца первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова. Вечером Басманный суд Москвы арестовал Трабера на два месяца.

Вечером 24 октября 2020 года снайпер застрелил бизнесмена и депутата Александра Петрова. Пуля настигла его в коттедже, расположенном в селе Великое. Единственный выстрел остановил сердце предпринимателя. Снайперскую винтовку тогда так и не нашли. На подозреваемых тоже не вышли.

Илья Трабер (род. 8 сентября 1950, Омск) — заметный петербургский предприниматель, начинал работу еще в конце 1980-х годов. Сегодня его бизнес можно охарактеризовать как крупную инфраструктурно-портовую группу, ядром которой являются морские терминалы, логистика, земельные активы на Балтике, сервисные компании для портов и связанные с ними проекты в нефтегазовом и транспортном секторе. Ключевым проектом последних лет выступает Приморский УПК, который должен стать одним из крупнейших новых портовых комплексов России.

Владимир Даниленко — самый многолетний бизнес-спутник Ильи Трабера. Он был его младшим партнером по бизнесу в ООО «Приморский УПК» (глубоководный порт, расположенный в Выборгском районе Ленинградской области), ООО «Форт» (угодья в 3,6 тыс. га на берегу Финского залива в районе Приморска), «РР-сити» (компания бралась достраивать долгострои в Ленобласти в обмен на пустующие земли) и других компаниях.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтверждал знакомство Путина и Трабера, но называл их отношения рабочими, а решения — рядовыми. Однако в расследовании «Новой газеты» утверждается о более серьёзной поддержке Траберу, которую оказывал будущий президент РФ, в те годы занимавший должность вице-мэра Санкт-Петербурга. В частности, Путин принял ряд решений, выгодных Петербургской топливной компании и Петербургскому нефтяному терминалу. Кроме того, Путин в должности вице-мэра Санкт-Петербурга подписал распоряжение о передаче топливно-заправочных комплексов компании Трабера. Помимо того, по словам Максима Фрейдзона, Путин был связан с компанией «Совэкс».

Трабер был почётным гостем на праздновании дня рождения Путина как минимум в 2004 и 2016 годах.