Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

За несколько дней в Латвии утонули три человека 0 103

ЧП и криминал
Дата публикации: 21.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Опасная река

В эти выходные Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) извлекла из водоемов уже три тела погибших людей, сообщила представитель службы Анете Страздиня.

Утром в воскресенье из озера в Вецпиебалгской волости Цесисского края и из пруда в Ленджской волости Резекненского края были подняты тела двух погибших. Еще один человек без признаков жизни был извлечен в субботу из реки в Юрмале.

Тела переданы Государственной полиции для выяснения обстоятельств смерти.

Спасатели напоминают, что теплая погода побуждает многих отправляться к воде, однако утопление по-прежнему является одной из самых частых трагедий во время праздников. Особенно опасно купание в состоянии алкогольного опьянения, в незнакомых местах или в одиночку.

ГПСС призывает выбирать безопасные места для купания, не переоценивать свои силы и всегда присматривать за детьми вблизи воды. Родители должны осознавать, что нахождение с ребенком у воды - это не отдых, а двойная работа, так как за детьми нужно постоянно следить - даже если отвлечься от ребенка на минуту, может произойти большая беда.

Во время отдыха на воде - катаясь на лодке, катамаране, водном мотоцикле, SUP-доске - следует надевать спасательные жилеты, а для детей до 12 лет спасательный жилет обязателен.

×
Читайте нас также:
#Латвия #трагедия #безопасность #спасатели #ГПСС #дети
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Полицейский в машине
Иконка видео
Изображение к статье: Разрушенные доски у жилого дома
Изображение к статье: Вецрига

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Шрек 5»: кадр из тизера
Культура &
Изображение к статье: Берроуз
В мире
Изображение к статье: Vopli Vidopliassova выступят на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2026
Культура &
Изображение к статье: Размеры чемоданов нередко вызывают скандалы. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Что давно пора выбросить: вещи, которые годами хранятся «на всякий случай».
Люблю!
Изображение к статье: Офицерский крест
В мире
5
Изображение к статье: «Шрек 5»: кадр из тизера
Культура &
Изображение к статье: Берроуз
В мире
Изображение к статье: Vopli Vidopliassova выступят на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2026
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео