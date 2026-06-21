В эти выходные Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) извлекла из водоемов уже три тела погибших людей, сообщила представитель службы Анете Страздиня.

Утром в воскресенье из озера в Вецпиебалгской волости Цесисского края и из пруда в Ленджской волости Резекненского края были подняты тела двух погибших. Еще один человек без признаков жизни был извлечен в субботу из реки в Юрмале.

Тела переданы Государственной полиции для выяснения обстоятельств смерти.

Спасатели напоминают, что теплая погода побуждает многих отправляться к воде, однако утопление по-прежнему является одной из самых частых трагедий во время праздников. Особенно опасно купание в состоянии алкогольного опьянения, в незнакомых местах или в одиночку.

ГПСС призывает выбирать безопасные места для купания, не переоценивать свои силы и всегда присматривать за детьми вблизи воды. Родители должны осознавать, что нахождение с ребенком у воды - это не отдых, а двойная работа, так как за детьми нужно постоянно следить - даже если отвлечься от ребенка на минуту, может произойти большая беда.

Во время отдыха на воде - катаясь на лодке, катамаране, водном мотоцикле, SUP-доске - следует надевать спасательные жилеты, а для детей до 12 лет спасательный жилет обязателен.