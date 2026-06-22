"Чувствую, что разваливаюсь и морально, и физически", - признался Макс.

Верховный административный суд отказался рассматривать жалобу просителя убежища, работавшего информатором финской Пограничной службы. Это означает, что его могут депортировать из Финляндии в Россию.

Программа MOT рассказала историю Макса в мае. Из соображений безопасности он не раскрывает свое настоящее имя.

В конце 2024 года два сотрудника Пограничной службы завербовали Макса в качестве информатора. Журналистам MOT удалось подтвердить, что его рассказ о помощи властям соответствует действительности.

Макс встречался с представителями Пограничной службы более полугода. О встречах договаривались через зашифрованное приложение Signal.

Власти особенно интересовала информация о просителях убежища вблизи российской границы. В то время Министерство внутренних дел готовило продление спорного закона, ограничивающего право на подачу заявления о предоставлении убежища. Закон обосновывался тем, что Россия использует направляемую миграцию против Финляндии.

Макс заговорил об информаторской работе слишком поздно В 2025 году Максу отказали в предоставлении убежища, и он подал жалобу в административный суд. Только тогда он рассказал о своей работе информатором.

Административный суд не поверил его словам и не запросил дополнительных доказательств. Судьи решили, что Макс упомянул об этом лишь для того, чтобы избежать депортации.

Теперь все возможности обжалования исчерпаны.

Макс говорит, что настолько боится возможной депортации, что у него уже появились физические симптомы.

– Чувствую, что разваливаюсь и морально, и физически. От паники сердце бешено колотится, а живот сводит от боли.

На прошлой неделе Макс подал новое заявление о предоставлении убежища.

Новое заявление может быть принято к рассмотрению, если Миграционная служба сочтет, что после подачи предыдущего заявления появились новые основания для убежища.

Макс объясняет, что не рассказал об информаторской деятельности во время первого рассмотрения, потому что представители Пограничной службы запретили ему об этом говорить. По закону, проситель убежища должен немедленно сообщить миграционным властям обо всех обстоятельствах, влияющих на предоставление убежища.