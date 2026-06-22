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Сегодня рано утром в Курземе погиб мотоциклист 0 395

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: полиция

В понедльник, 22 июня 2026 года в 5:38 в Салдусском крае, Зирньской волости произошла авария со смертельным исходом.

На перекрёстке автодорог A9 и P105 (Бутнари – Салдус – Эзере) произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла.

В результате аварии погиб водитель мотоцикла.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

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#полиция #ДТП
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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