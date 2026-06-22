В понедльник, 22 июня 2026 года в 5:38 в Салдусском крае, Зирньской волости произошла авария со смертельным исходом.
На перекрёстке автодорог A9 и P105 (Бутнари – Салдус – Эзере) произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла.
В результате аварии погиб водитель мотоцикла.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
22/06/2026 plkst. 5.38 Saldus novads, Zirņu pagasts, a/c A9 un P105 (Butnāri-Saldus-Ezere) krustojumā notika sadursme starp vieglo automašīnu un motociklu. Negadījumā gāja bojā motocikla vadītājs. Policija skaidros notikušā apstākļus.— Valsts policija (@Valsts_policija) June 22, 2026
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