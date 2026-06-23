Экстрадиция гражданина Латвии за границу прямо запрещена статьей 98-й Сатверсме. Но – если нельзя, но очень хочется, значит, можно! Исключения из правил и обсуждаются сейчас в Сейме. Причем высылать из ЛР будут даже не в страну Евросоюза.

Неграждан это тоже касается

Закон о выдаче граждан Латвии в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии в своей 3-й статье прямо указывает, что касается не тех, кто оказался на Туманном Альбионе, а проживающих у себя дома: «Гражданина Латвии, который находится в Латвийской Республике, можно выдать Соединенному Королевству Великобритании и Северной Ирландии с условием, что он, если сам этого потребует, будет возвращен в Латвийскую Республику для отбывания присужденного наказания».

5-я статья распространяет выдачу также и на субъектов Закона о статусе тех бывших граждан СССР, у которых нет гражданства Латвии или другого государства.

«Законопроект разработан на основании инициативы Министерства юстиции, – гласит аннотация к нормативному акту. – В законопроекте учтена существующая правовая ситуация и мнение вовлеченных в международно-правовое сотрудничество учреждений о возможной выдаче подданных Латвийского государства в Великобританию».

Лондону трудно отказать

Европейский ордер на арест, два десятилетия служивший для Лондона правовым обоснованием привлечения граждан других стран-участниц для уголовного преследования, прекратил свое действие 31.12.2020. Начался ряд двухсторонних переговоров, причем такие государства, как Германия, Франция, Греция, Финляндия, Швеция, Словакия и Словения оговаривали особые условия для привлечения своих граждан к суду в Британии.

Латвия тоже изначально намеревалась отстаивать права своих граждан, но, в бытность долголетним министром юстиции Инесе Либини-Эгнере («Новое Единство») решила, очевидно, потрафить одному из главных стратегических союзников. Точно так же, граждане Латвии могут быть выданы в Соединенные Штаты…

Что касается последней страны, то много шума 10 лет назад наделал процесс «имантского хакера» Дениса Чаловского, обвинявшегося в киберпреступлениях, захваченного у себя дома и вывезенного затем в Америку. Впоследствии он заключил сделку с заокеанской Фемидой, был освобожден, и получил около 5000 евро компенсации от Латвии по приговору Европейского суда по правам человека.

Сейчас же: «И представители Генеральной прокуратуры, и Государственной полиции отметили, что экстрадицию граждан Латвии в Великобританию следовало бы разрешить, чтобы обеспечить принцип неизбежности наказания».

Бедные наши адвокаты

Теперь защите граждан ЛР придется несладко. Ведь если в Европе главный источник – закон (кодексы), то в Британии закон имеет значение, но основа основ – судебный прецедент; решения вышестоящих судов по аналогичным делам, которые обязательны для исполнения другими судами.

Европейский судья – это чиновник, который применяет нормы кодекса к конкретной ситуации. Английский судья фактически творит право, формируя новые правила своими решениями.

То же самое касается и договорного права: в континентальной Европе договоры регулируются жесткими нормами закона. Английское право базируется на абсолютной свободе договора – стороны могут прописать практически любые условия, и суд будет их защищать, так как закон не ограничивает коммерческую фантазию…

Кроме того, у Соединенного Королевства нет единой Конституции – Основной Закон состоит из отдельных конституционных актов, судебных решений и традиций. И, если в Европе законы делятся на строгие отрасли (уголовное, гражданское, административное), то в английском праве такого четкого деления нет, исторически важнее деление на «общее право» (common law) и «право справедливости» (equity).

Дело – политическое

Внефракционный депутат Александрс Кирштейнс отметил, что 12 123 человека были арестованы в течение только одного года на Туманном Альбионе за так называемое «преступления ненависти». Всего же таковых было зарегистрировано свыше 137 тысяч! Что же такое случилось с уравновешенными британцами?

По словам политика, подобные деяния ни в Латвии, ни в прочих государствах преступлениями не считаются. Так могут быть квалифицированы обычные записи в социальных сетях, высказывания в сетевых дискуссиях, под которые подвели расизм, гомофобию, призывы к насилию.

– Это спорный пункт в британском законодательстве, который угрожает латвийским гражданам, – подчеркнул А.Кирштейнс. Для сравнения: ФРГ, со своей стороны, тюрьмой может грозить только отрицание Холокоста – а за океаном все высказывания защищает 1-я поправка к Конституции США, гарантирующая свободу слова. Единственное, что призывы убить кого-либо – криминализованы.

В Европе все чаще говорят, что Великобритания – уже не демократия, а «новая форма авторитаризма».

Мы – им, они – нам

Даце Малниеце, эксперт Министерства юстиции, высказалась, что предложение А.Кирштейнса вынести так называемые преступления ненависти из списка преступлений, за которые предназначена выдача, «необоснованно сужают» число криминализованных деяний.

Марцис Вилюмс, и.о. обер-прокурора Департамента международного сотрудничества Генеральной прокуратуры, утверждает, что при проверке ордеров из Великобритании учитываются права человека.

– У каждого лица есть право на защиту, обращается внимание на всякую мелочь.

Выдача – это улица с двухсторонним движением, и Латвия сама с 2020 по 2024 год 77 раз просила выдачи преступников из Великобритании. В свою очередь, англичане – только 2 раза.

Так или иначе, большинство депутатов отклонило предложение А.Кирштейнса, объективно защищавшее интересы граждан ЛР. Сама Инара Мурниеце (Национальное объединение) председатель Комиссии по иностранным делам, где дискутировался законопроект, воздержалась.

Срок за колбасу

Со своей стороны, бывшего министра обороны и спикера Сейма И.Мурниеце весьма интересовалась, за какое стоимостное выражение кражи теперь будут выдавать латвийцев англосаксам. Господин Вилюмс рассказал, что, к сожалению, наши соотечественники весьма часто похищают спиртное, преимущественно виски, в среднем на 60 евро. Но «на практике редко латвийских граждан просят выдать за 1 бутылку».

Впрочем, в свое время после введения безвизового режима между Великобританией и Польшей, массовыми стали кражи польскими гражданами… колбасы. И Варшаве даже пришлось присылать военный самолет для экстрадиции своих воришек.

«Мы хотим, чтобы эти люди получили свое наказание», – суммировал обер-прокурор Вилюмс. А вот депутат Кирштейнс отметил асимметрию между наказаниями за сексуальные преступления против детей в Латвии и за границей, в т.ч. Великобритании: «нет никакой единой системы».

Так или иначе, законопроект о выдаче одобрен для рассмотрения на пленарном заседании Сейма во II чтении.

ТЮРЬМЫ

По данным Минюста Великобритании, загрузка тюрем в Объединенном Королевстве составляет около 105%. Свыше 70% тюрем признаны переполнены, в одиночных камерах зачастую содержат нескольких арестантов (с открытым туалетом).