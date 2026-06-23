По словам экспертов, мошенники начали использовать звуки сирен в телефонных разговорах, чтобы психологически воздействовать на жертв и заставить их действовать по инструкции.

Аферисты звонят жертве и под различными предлогами завязывают с ним разговор. Внезапно при разговоре включается звук сирены и голос сообщает о мошенниках, предлагая срочно перезвонить по номеру "техподдержки банка", который приходит сообщением.

Далее с жертвой связывается якобы представитель банка, который пытается получить личные данные и информацию о банковских счетах, после чего убеждает, что часть средств уже якобы переведена третьим лицам.

Затем подключается другой "специалист", который предлагает перевести все накопления на "безопасный спецсчет" с помощью липового QR-кода.

В принципе, ничего нового кроме звука сирены, но именно этот устрашающий момент заставляет забыть потенциальных жертв о мерах безопасности.

Не попадитесь на эту удочку!