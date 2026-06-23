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Звонок со звуком сирен: мошенники придумали новую психологическую схему обмана 2 364

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Хакер

По словам экспертов, мошенники начали использовать звуки сирен в телефонных разговорах, чтобы психологически воздействовать на жертв и заставить их действовать по инструкции.

Аферисты звонят жертве и под различными предлогами завязывают с ним разговор. Внезапно при разговоре включается звук сирены и голос сообщает о мошенниках, предлагая срочно перезвонить по номеру "техподдержки банка", который приходит сообщением.

Далее с жертвой связывается якобы представитель банка, который пытается получить личные данные и информацию о банковских счетах, после чего убеждает, что часть средств уже якобы переведена третьим лицам.

Затем подключается другой "специалист", который предлагает перевести все накопления на "безопасный спецсчет" с помощью липового QR-кода.

В принципе, ничего нового кроме звука сирены, но именно этот устрашающий момент заставляет забыть потенциальных жертв о мерах безопасности.

Не попадитесь на эту удочку!

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#мошенничество #безопасность
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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