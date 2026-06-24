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Белорусского дипломата, помогавшего оппозиции, похитили с яхты в Черном море 0 209

ЧП и криминал
Дата публикации: 24.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Детективная история не привлекла внимания спецслужб НАТО.

В дальнейшем судно могло быть продана бывшему сотруднику белорусского КГБ.

Пропавшего в 2025 году в Турции экс-сотрудника управделами Лукашенко, который помогал оппозиции, похитили с яхты в Черном море сотрудники ФСБ

Бывший сотрудник Управления делами президента Беларуси, дипломат, работавший в посольстве Беларуси в Польше и Национальном олимпийском комитете Анатолий Котов в августе 2025 года приехал в Турцию, ушел на яхте в Черное море и бесследно пропал. Журналисты «Белорусского расследовательского центра» и Deutsche Welle выяснили, что к исчезновению Котова причастна российская ФСБ.

После отказа поддерживать действия режима в 2020 году, когда в Беларуси были подавлены протесты, Котов переехал в Польшу, где стал сотрудничать с белорусской оппозицией. Считается, что Котов стоял за Telegram-каналом «Ник и Майк», где высмеивался Лукашенко и публиковались инсайды о нем. В 2022 году замдиректора белорусского информагентства БЕЛТА осудили на пять лет за слив информации «Нику и Майку». В 2024 году Котова заочно приговорили к 12 годам. В Беларуси и России он был объявлен в розыск.

В путешествие на яхте Shells Котов отправился из турецкого города Трабзон вместе с тремя людьми: бывшим белорусским силовиком, главой службы безопасности ледовой арены в Сочи и помощником местного депутата Петром Грибом, россиянином Юрием Головановым, который был связан с коллегой Котова по его работе в Олимпийском комитете Беларуси и азербайджанкой Кахирой Эйналовой. Расследователи указывают на возможную интимную связь Котова и Эйналовой, но что заставило критика режима Беларуси сесть на яхту, которая шла в Сочи, неизвестно.

«Белорусский расследовательский центр» пишет, что 22 августа Гриб и Голованов поручили экипажу идти в город Очамчира непризнанной Абхазии. В городе находится база пограничной службы ФСБ РФ. Там к яхте подошел корабль с пограничниками ФСБ, которые забрали Котова и приказали капитану яхты вычеркнуть его из списка пассажиров. Назад в Трабзон вернулась только Эйналова. Гриб и Голованов сошли на берег в Сухуми, а затем направились в Россию.

В дальнейшем яхта могла быть продана бывшему сотруднику белорусского КГБ Юрию Серых, который когда-то вместе с Котовым работал в Национальном олимпийском комитете Беларуси. Котов приглашал Серых на свою свадьбу в качестве друга.

Серых — владелец белорусской компании «БТС Глобал», которая занимается производством беспилотников.

Ранее в ней работал Юрий Пузиков — пассажир яхты, который сошел на берег в Трабзоне до прибытия Котова.

Ни в Турции, ни в Польше исчезновение бывшего сотрудника команды Лукашенко не расследуют.

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#Лукашенко #протесты #оппозиция #КГБ #ФСБ #похищение #Беларусь #политика
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