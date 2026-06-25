«Коммерсант» со ссылкой на материалы следствия утверждает, что глава ЧВК «Ястреб» Алексей Марущенко (позывной «Доктор») с сообщниками (по делу проходят 9 человек) обманул 90 рекрутов, которые заплатили миллионы рублей, чтобы служить в частной военной компании не штурмовиком, но оказались в итоге на передовой.

Марущенко с 2014 года выступал за захват Россией украинских территорий — Крыма и Донбасса. В 2018 году он зарегистрировал одно из своих подразделений как ООО «ЧВК «Ястреб»», а после начала «СВО» работал, по его словам, на Минобороны РФ в захваченной части Харьковской, Белгородской и Курской областях.

Утверждается, что Марущенко с сослуживцем Александром Сачко и своим зятем Дмитрием Антоновым убеждал приходящих в военкомат, что военнослужащие подписывают соглашения с Минобороны лишь формально, а на деле они будут служить в «Ястребе», что принесет им гораздо больше денег и «освободит от армейских проблем». За это соучастники брали от 30 000 до 200 000 рублей из выплачиваемых новобранцам единовременных выплат. Всего таким образом злоумышленники похитили более 8,8 млн руб. Один из солдат заплатил около 1,25 млн руб. (14 700 евро) за то, чтобы его не отправляли на линию боевого соприкосновения (ЛБС).

Затем Марущенко придумал схему вымогательства денег и ценных вещей у военнослужащих. В этом ему помогали один из сотрудников «Ястреба» Артур Велисевич, а также бывшие бойцы штурмовых рот ВС РФ Сергей Чочий, Андрей Семенов и Иван Тимохов. Их первой жертвой стал сержант, служивший во временном пункте связи в Белгородской области. Его разоружили и увезли в село Мясоедово, где находилась база ЧВК. Там сержанта приковали наручниками к дереву и несколько дней избивали, пока он не передал преступникам 500 000 рублей (6000 евро). После этого военнослужащего отпустили.

Еще четверых военнослужащих обвиняемые Марущенко, Велисевич и Семенов избили в августе 2024 года за то, что те заподозрили, что Марущенко выдает себя за офицера, а значит командовать не может. 21 августа злоумышленники ворвались в дом, где жили потерпевшие, заковали их в наручники и вывезли в Мясоедово. Там военных приковали к деревьям и избивали на протяжении четырех дней, пока военнослужащие не признали Алексея Марущенко своим командиром. Одного из них угрозами заставили перевести главе ЧВК более 850 000 рублей (9000 евро).

Также известно об убийстве солдата Рашида Аджиева, который отказывался выполнять приказы Алексея Марущенко и «проявлял к нему неуважение». 21 декабря 2024 года контрактника отвели в ближайшую лесополосу, где его застрелил Иван Бабенко. Последний позже сообщил следствию, что совершил преступление потому, что боялся, что его изобьют, изнасилуют или убьют.

В деле упоминается хищение оружия из части, где находился Алексей Марущенко. В этом участвовал начальник отделения участковых ОМВД по Рыльскому району Курской области подполковник Игорь Душкин — он организовывал продажу похищенного ЧВК оружия. Сам Алексей Марущенко, как установили в ГВСУ СКР, с 2022 года незаконно владел оружием.

Марущенко обвиняют в нарушении неприкосновенности жилища, мошенничестве, вымогательстве, незаконном обороте оружия, двух эпизодах похищения людей, а также превышении полномочий с применением пыток и убийства. Утверждается, что мужчина после судебного разбирательства хочет заключить контракт с Минобороны и отправиться на войну в Украину.