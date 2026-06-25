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Подсчитано, сколько жизней забрала вода за выходные Янова дня 1 386

ЧП и криминал
Дата публикации: 25.06.2026
LETA
Изображение к статье: Река Гауя

За пять выходных дней Янова дня в Латвии утонули восемь человек, рассказал в четверг TV3 заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы Иварс Накуртс.

Выходные оказались трагическими, оценил ситуацию представитель ГПСС.

Накуртс с сожалением констатировал, что в Латвии ежегодно тонет около 100 человек. Примерно в двух третях случаев причиной утопления является употребление алкоголя.

Представитель ГПСС отметил, что люди тонут во всех возможных местах - и в море, и в реках, и в придомовых прудах, и в других, казалось бы, знакомых местах для купания.

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#алкоголь #Латвия #безопасность #профилактика #статистика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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