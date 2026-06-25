В варшавском аэропорту Бемово во время приземления разбился самолет. Об этом сообщает RMF24.

Самолет разбился во время приземления, очень близко к маневровой площадке.

"Я услышал свист, грохот. Подумал, что что-то обвалилось", – рассказал один из свидетелей.

Пожарные уже потушили обломки самолета. Известно, что два человека, находившихся на борту самолета, не выжили в аварии.

В бригаду скорой помощи обратились два случайных прохожих, которые получили травмы, сообщил Лукаш Дармофальский из Воеводского командования Государственной пожарной охраны в Варшаве.

Обстоятельства аварии будут выяснять полиция, прокуратура и Государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий.