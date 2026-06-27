Мужчина, вывесивший на флагштоке своего дома флаг со свастикой, родился в Ленинграде. Очевидно, он воспроизвёл в своей акции типичную для российской пропаганды схему, в которой действия Финляндии и Украины связывают с нацизмом, сообщает русскоязычная финская страница Yle.

По данным Ведомства народонаселения (DVV), мужчина родился в 1969 году в Ленинграде. В Лаппеенранта он переехал в 1996 году, финское гражданство получил в 2000-м. Изначально у него было русское имя, которое он сменил на финское в начале 1990-х.

Yle сообщает о происхождении мужчины, поскольку его акция имеет под собой признаки, типичные для российского информационного влияния.

Сам мужчина отрицает связь акции с Россией. По его словам, у него никогда не было российского паспорта – он бежал в Финляндию из СССР в начале 1990-х. Мужчина утверждает, что у него ингерманландские и еврейские корни, а также родственники в Украине. Помимо флага со свастикой, на стене дома висело изображение украинского националиста времён Второй мировой Степана Бандеры с антироссийским текстом на русском языке.

Связывание Украины с нацизмом – типичный приём российского информационного влияния. Президент России Владимир Путин с начала войны заявляет, что одна из целей россйских войск это ”денацификация” Украины.

Профессор Катри Пюннёниеми, изучающая российское информационное влияние в Хельсинкском университете и Академии обороны, отмечает, что привязка украинского сопротивления к нацизму – часть более широкого явления, где Россия использует память о Второй мировой как инструмент.

– Это важная часть оправдания российской агрессии с 2022 года, а фактически – с аннексии Крыма в 2014-м, – говорит Пюннёниеми.

Финляндию изображают как агрессивное нацистское государство

Постоянная тема российской пропаганды – изображение Финляндии и других поддерживающих Украину стран как пронацистских государств, готовящих нападение на Россию.

Акция в приграничной Лаппеенранта идеально вписывается в эту схему. Российские СМИ подхватили новость именно с этого угла: флаг со свастикой теперь развевается в Финляндии прямо у границы с Ленобластью, сообщили многочисленные издания.

Пророссийская финская блогерша Салли Райски, поддерживающая войну из Выборга, заявила агентству ТАСС, что в Финляндии теперь открыто демонстрируют нацистскую символику, а полиция якобы не вмешивается.

На самом деле полиция позже сняла флаг и возбудила уголовное дело по статье ”разжигание ненависти”. Расследование инцидента продолжается.

В Финляндии уже есть приговоры за публичную демонстрацию свастики. В 2018 году апелляционный суд Хельсинки признал виновными участников неонацистского шествия, несших флаги с нацистской символикой.