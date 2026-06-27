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Французы мучаются от жары, но кондиционеры не ставят 0 162

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Республика во власти высоких температур.

Современная техника испортит вид старинных зданий.

Страна стоит перед фактом: климат меняется, экстремально высокие температуры летом уже не редкость. Казалось бы, пора менять свои привычки и адаптировать быт, но нет.

Французы продолжают:

-отказываться от установки кондиционеров;

-спят на полу;

-спят в парках;

-спят в мокрых простынях;

-спят на полотенцах из морозилки;

-спасаются вентиляторами и бутылками с замороженной водой.

Газета Le Parisien опубликовала полезные советы для своих читателей, как правильно пользоваться вентилятором.

«Чтобы справиться с этой удушающей жарой, вентилятор является незаменимым инструментом. Но важно знать, как эффективно его использовать. Напомним, что в отличие от кондиционера, вентилятор сам по себе не может охладить дом в жару. Однако он создает поток воздуха, который обеспечивает ощущение прохлады, способствуя испарению пота.

В самые прохладные часы (ночью), когда температура на улице ниже, чем внутри, включите вентилятор и направьте его наружу, перед открытым окном. Это поможет вывести горячий воздух из комнаты и заменить его все еще прохладным воздухом снаружи.

В течение дня рекомендуется класть влажные тряпки, ледяную воду или кубики льда перед вентилятором. Это помогает циркулировать более прохладному воздуху и быстрее охлаждать комнату. Внимание: тряпки или ледяную воду следует класть перед вентилятором, а не сверху, чтобы избежать риска поражения электрическим током.

Чтобы усилить ощущение прохлады, можно непосредственно смочить кожу, например, с помощью пульверизатора. Однако не принимайте душ с холодной водой, потому что вашему организму потребуется много энергии, чтобы адаптироваться к значительной разнице температур. Вы рискуете очень быстро снова почувствовать жар».

Для большего комфорта и снижения риска заболеваний также рекомендуется не размещать вентилятор слишком близко и установить его в режим вращения. В идеале, следует даже накрыться простыней, чтобы предотвратить прямой контакт воздуха с кожей. Таким образом вы защитите свой организм от простуды и головной боли.

Другие полезные советы по поддержанию прохлады в доме.

Помимо использования вентилятора, французское управление здравоохранения рекомендует закрывать жалюзи, ставни, шторы и окна в течение дня, если только дом не находится в тени дерева или другой внешней защиты от солнца. Важно ограничить воздействие солнца на стеклянные поверхности, что замедляет проникновение тепла в комнату, но вы можете создать сквозное проветривание, если ваши окна находятся в тени. Как только температура на улице станет ниже температуры внутри помещения: широко откройте жалюзи, ставни и окна, чтобы впустить свежий воздух и тем самым охладить дом».

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#климат #технологии #жара #советы #комфорт #здоровье
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