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Они, что из лесу вышли? Программное обеспечение в Latvijas Valsts meži не обновлялось семь лет 0 98

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Глубокий лес
ФОТО: LETA

После крупной кибератаки на информационно-технологические (ИТ) системы предприятия "Latvijas Valsts meži" (LVM) премьер-министр Андрис Кулбергс потребовал от всех министерств предоставить информацию о том, как они и подведомственные им учреждения обеспечивают безопасность государственных ИТ-систем и данных.

Премьер подчеркнул, что данный инцидент свидетельствует о безусловно безответственном отношении к государственной безопасности.

В свою очередь эксперт по кибербезопасности Элвис Страздиньш сообщил, что хакер использовал уязвимость программного обеспечения, которое не обновлялось целых семь лет, что вызывает серьезные опасения по поводу кибербезопасности ИТ-систем в госуправлении.

Атаковавший LVM хакер начал совершать первые киберпреступления всего год назад. Информация о нем широко доступна, так как хакер описал каждый шаг атаки.

"Мы довольно четко видим, что он использовал очень много уязвимостей в программном обеспечении. Самая главная, с которой он начал, была "GEO", где уже два года существовала уязвимость, которая должна была быть устранена. Насколько я знаю из внутренней информации, почти на всех серверах была установлена новейшая версия, но на одном сервере осталась старая. Этот сервер и был использован.

Затем была использована серия уязвимостей в старом программном обеспечении, при этом одна уязвимость относится даже к 2019 году, то есть программное обеспечение не обновлялось семь лет", - указал эксперт по кибербезопасности.

Хакеру удалось украсть около 7000 паролей сотрудников, однако часть из них могут быть старыми. Страздиньш сообщил, что злоумышленник также оставил на серверах вредоносное программное обеспечение, но хуже всего то, что хакер зашифровал все данные и удалил резервные копии.

"Министерство земледелия заявляет, что выкуп не требовали, и я знаю это от многих людей, связанных с этим делом и работающих в министерстве. Но я с этим не согласен, потому что в своем описании атаки хакер конкретно говорит, что для возврата данных, то есть для получения ключа, чтобы расшифровать зашифрованные данные, необходимо связаться с ним. Он также оставил свои контакты. Следовательно, он требует выкуп", - подчеркнул Страздиньш.

Злоумышленника интересуют деньги, и нельзя исключать вероятность того, что он может попытаться продать похищенную информацию недружественным странам, допускает эксперт, пишет портал lsm.lv

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#кибербезопасность #вымогательство
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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