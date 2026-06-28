В Москве по обвинению в организации теневой финансовой схемы задержаны трое бизнесменов. Через подконтрольную им сеть подставных Qiwi-кошельков, по версии следствия, за два года из страны утекло более 30 миллиардов рублей (343 958 700 евро). Деньги шли на финансирование теневых казино, наркоторговли и даже покушения на писателя и общественного деятеля Захара (Евгения) Прилепина

Фигурантами, по данным «Ъ», стали владельцы «Интеркома» Григорий Кисильгоф, Денис Ли и бенефициар терминального бизнеса Александр Михальчук.

ПРОИСШЕСТВИЯ «Ъ»: суд арестовал фигурантов дела о выводе 30 млрд рублей через Qiwi. Их кошельки связаны с покушением на Прилепина Фигурантами, по данным «Ъ», стали владельцы «Интеркома» Григорий Кисильгоф, Денис Ли и бенефициар терминального бизнеса Александр Михальчук 25 июня 2026, 22:07 4 239 18 комментариев «Ъ»: суд арестовал фигурантов дела о выводе 30 млрд рублей через Qiwi. Их кошельки связаны с покушением на Прилепина | Источник: Роман Данилкин / 63.RU Источник: Роман Данилкин / 63.RU В Москве по обвинению в организации теневой финансовой схемы задержаны трое бизнесменов. Через подконтрольную им сеть подставных Qiwi-кошельков, по версии следствия, за два года из страны утекло более 30 миллиардов рублей. Деньги шли на финансирование теневых казино, наркоторговли и даже покушения на писателя и общественного деятеля Захара (Евгения) Прилепина, пишет 25 июня «Коммерсантъ».

Как стало известно изданию, сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задержали в столице руководителей и владельцев группы компаний «Интерком» Григория Кисильгофа и Дениса Ли, а также бенефициара терминального бизнеса и владельца падел-клубов в Москве и Петербурге Александра Михальчука. Все трое, по версии правоохранителей, выступали в роли банковских платежных агентов, обеспечивавших работу криминальной инфраструктуры.

По данным следствия, в 2022–2023 годах злоумышленники с использованием похищенных персональных данных зарегистрировали на подставных лиц более 24 тысяч Qiwi-кошельков, не привязанных к банковским счетам. Через сеть платежных терминалов одноименной системы с их помощью из России за границу было выведено свыше 30 миллиардов рублей.

При этом, как установили оперативники, виртуальные кошельки использовались не только для хищений и транзита денег, но и для ведения теневого бизнеса: нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор, а также расчетов за наркотики. В МВД подчеркивают, что Qiwi-кошелек являлся одним из самых популярных сервисов для обналичивания и конвертации средств в криптовалюту.

Особый резонанс делу, как отмечает «Коммерсантъ», придает связь с преступлениями террористической направленности. По данным СК, именно через один из таких анонимных кошельков было профинансировано покушение на Прилепина. Напомним, в результате взрыва в мае 2023 года писатель был тяжело ранен, а его охранник и товарищ погиб. Следствие полагает, что "украинские террористы" оплачивали свои операции на территории России через эту же платежную инфраструктуру.