В субботу вечером рейс Ryanair из Риги в Малагу превратился для пассажиров в настоящий кошмар. Как рассказала порталу Jauns.lv пассажирка этого рейса, из-за агрессивного поведения пары, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, самолету пришлось совершить экстренную посадку в Мадриде, где обоих уже ждала испанская полиция, пишет Otkrito.lv.

По словам пассажирки, самолет был полностью заполнен, и большинство пассажиров составляли семьи с детьми, в том числе с младенцами. Незадолго до вылета на борт поднялась пара с несколькими пакетами из магазинов, в которых находились алкогольные напитки. Оба начали употреблять алкоголь еще до взлета и продолжили пить во время полета.

Экипаж самолета несколько раз делал паре замечания, но безрезультатно. После ссоры между ними стюарды решили пересадить их отдельно друг от друга, однако женщина вскоре вернулась к своему спутнику.

Позже мужчина, как утверждает пассажирка, грубо вел себя по отношению к экипажу, оскорбил одну из стюардесс и игнорировал замечания как со стороны персонала, так и других пассажиров. Женщина, в свою очередь, ходила по салону и мешала работе экипажа Ryanair.

Когда один из пассажиров попытался успокоить мужчину, конфликт обострился. В салоне началось волнение, маленькие дети проснулись и заплакали, а часть пассажиров попыталась снять происходящее на видео. По словам пассажирки, экипаж просил не делать видеозаписи.

Незадолго до посадки мужчина заявил, что у него пропал пиджак, в котором якобы находилось около 2000 евро, и обвинил в этом авиакомпанию.

Сначала пассажиры думали, что самолет приближается к Малаге, однако пилот объявил об экстренной посадке в Мадриде. Там на борт поднялись испанские полицейские, которые задержали мужчину. Женщина, по словам пассажирки, решила отправиться вместе с ним. Когда обоих вывели из самолета, пассажиры проводили их аплодисментами.

После этого самолет оставался в Мадриде еще примерно два часа, пока полиция и экипаж искали багаж задержанной пары. Все это время пассажиры находились в салоне с включенным кондиционером, и из-за усталости многие дети плакали. В пункт назначения, Малагу, рейс прибыл около 3 часов ночи — с задержкой на три с половиной часа.