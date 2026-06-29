Как сообщили в PVD, проверка была проведена после получения информации о возможной торговле продуктами питания без необходимой регистрации.

Инспекторы установили, что, хотя у Topfruit официально зарегистрирован склад на улице Гайзиня, фактически предприятие работает на складе на улице Сникерес, который был закрыт по решению PVD еще два года назад.

Во время проверки выяснилось, что в помещениях, не соответствующих санитарным требованиям, сотрудники фасовали черешню, создавая риск загрязнения продукции.

Кроме того, на складе были выявлены многочисленные нарушения: грязь в помещениях и на оборудовании, отсутствие горячей воды как в производственных помещениях, так и в санитарных узлах. Это означало, что сотрудники не могли соблюдать необходимые правила личной гигиены. Также выяснилось, что работники не прошли обязательные медицинские осмотры.

Инспекторы обнаружили и ящики с черешней без маркировки, что не позволяло установить происхождение продукции. В результате PVD запретила распространение партии объемом три тонны черешни.

За невыполнение законных требований должностных лиц и нарушение санитарных норм в отношении предприятия начат административный процесс.

PVD является государственным учреждением, подведомственным Министерству земледелия, и осуществляет контроль в сфере безопасности пищевых продуктов и ветеринарии.

По данным Firmas.lv, в 2025 году оборот Topfruit составил 3,805 млн евро, что на 35,8% больше, чем годом ранее. При этом компания получила убыток в размере 167 016 евро, тогда как годом ранее работала с прибылью.

Компания зарегистрирована в 2014 году, ее уставный капитал составляет 2800 евро. Владельцами Topfruit в равных долях являются Андрей Парамонов и Игорь Виноградов. Основной вид деятельности предприятия — оптовая торговля фруктами и овощами.