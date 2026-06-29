Как сообщили в ФСИН, средняя заработная плата осужденных к принудительным работам в исправительных центрах выросла до 43,5 тысячи рублей (около 500 евро). И вот некоторые подробности.

Пять лет назад Белгородская область прославилась: заключенный здешнего исправительного центра (ИЦ) заработал за месяц 224 тысячи рублей — в основном на «сверхурочных». Тот рекорд держится и по сей день, хотя в 2021 году в России было 111 таких учреждений с контингентом в 8200 осужденных, а нынче 417 численностью более 51 тысячи.

Исправительный центр — это не совсем тюрьма. Сюда попадают осужденные судом к наказанию в виде принудительных работ. Большинство — за наркотики, кражи, вовлечение в проституцию, пьяное вождение с тяжкими последствиями. Есть взяточники — бывшие сотрудники МВД, которым в обычные ИТК лучше не попадать. Есть осужденные за более тяжкие преступления, но отбывшие часть срока в обычных колониях и примерным поведением добившиеся перевода в «полутюрьму».

И здесь они попадают в сильно другие условия. «Бесконвойное содержание» в общежитиях, общие кухни с холодильниками, микроволновками и отдельными для каждого шкафчиками, с правом иметь смартфоны и пользоваться интернетом. Можно даже спортом заняться и фитнесом. И режим: в 21.00 — вечерняя проверка и отбой, в 06.40 — утренняя.

Самые дисциплинированные получают право жить вне ИЦ с семьей — женой и детьми, но с ежедневной проверкой на работе и по месту проживания. Хотя таких «семейных» примеров по стране совсем немного. Главное в таком наказании не только лишение свободы, но и подневольный труд: там, где укажут. Спектр профессий довольно широк. В сельском хозяйстве — мелиорация (копать канавы), в строительстве — малярные, штукатурные работы, кладка, на производствах — сварщики, монтажники, слесари, столяры, работа на мусороперерабатывающих заводах... Не хочешь? Отправят в обычные ИТК, где небо покажется с овчинку.

Работа платная, с каждым «исправляющимся» заключают договор с зарплатой не ниже МРОТ и общими нормами трудового права. Но есть важное ограничение: осужденный не вправе отказаться от предложенной работы. При этом из его зарплаты удерживают процент в пользу государства (в счет возмещения вреда от преступления), а также деньги идут на покрытие расходов центра на ЖКХ. И когда руководители ФСИН говорят, что в нынешнем году средняя зарплата осужденных к принудительным работам составила 43,5 тысячи, это не вся правда, а только по «начислениям».

Но любопытно, что в последние годы в России снижается количество заключенных, но растут ряды «исправляющихся». Что еще не говорит о социальных изменениях в обществе (мол, меньше стало заклятых преступников), но свидетельствует о гуманизации системы наказаний. И если в 2001 году число россиян, находящихся под стражей, составляло 1,06 млн человек, в 2013-м снизилось до 700 тысяч, то нынче в местах лишения свободы и следственных изоляторах содержатся 308 тысяч.

А руководство Федеральной службы исполнения наказаний информирует, что право на замену первоначального приговора принудительными работами имеют больше 180 тысяч заключенных колоний, уже отбывших минимальную часть своих «тюремных» сроков.