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Тяга к России закончилась судебным приговором для финских пограничников 0 280

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рубежи остаются закрытыми на всем протяжении.

Госслужащие намеревались заняться рыбалкой и сбором ягод.

Окружной суд Кюменлааксо приговорил двух пограничников из Юго-Восточной Финляндии за должностное преступление.

Они одобрили разрешения на пребывание в пограничной зоне для членов своих семей, хотя не имели права этого делать.

Преступления были совершены в июле 2021 года и в мае 2025 года. В это время оба мужчины работали старшими пограничниками.

По мнению мужчин, разрешения были обоснованными

В первом случае мужчина выдал своей супруге разрешение на передвижение в пограничной зоне для сбора ягод и рыбалки в муниципалитете Миехиккяля сроком на пять лет.

Второй мужчина запросил и выдал разрешения себе, своей супруге и взрослой дочери. Бумаги были выданы на акваторию Виролахти, что должно было рассматриваться Береговой охраной Финского залива. Разрешение дочери касалось также сухопутных территорий муниципалитета.

В суде мужчины заявили, что считали выдачу разрешений обоснованной, даже если бы заявления рассматривал кто-то другой.

По мнению окружного суда, оба мужчины бесспорно действовали вопреки инструкции МВД и упомянутому в ней административному закону. Мужчины должны были понимать, что являются заинтересованными лицами в этом деле.

Мужчина пояснил, что дочь должна была запросить разрешение сама, но он занялся этим за нее. Одновременно он одобрил разрешения передвижение в морской акватории для всей семьи, чтобы они могли посещать островную дачу, расположенную в пограничной зоне.

Обвинения в злоупотреблении служебным положением отклонены

Прокурор требовал приговорить обоих мужчин за должностное преступление и злоупотребление служебным положением. Последнее обвинение суд отклонил.

Окружной суд счел, что основания для выдачи разрешений существовали, даже если бы заявления рассматривал другой человек. Таким образом, нельзя считать, что кто-либо из мужчин получил от своих действий реальную выгоду.

Мужчина, выдавший разрешение супруге, был приговорен к штрафу в размере 645 евро. Мужчина, выдавший разрешения дочери и супруге, получил штраф в размере 975 евро.

Приговоры еще не вступили в законную силу, то есть их можно обжаловать.

на фоне ухудшающихся отношений России и ЕС, вследствие российской-украинского конфликта, финская сторона обвинила Россию в свозе мигрантов с целью создать миграционных кризис, используя это в качестве гибридной войны против ЕС. С 30 сентября 2022 года после вторжения России на Украину в 2022 году власти Финляндии запретили въезд россиян в страну по любой действующей шенгенской визе. В октябре 2023 года финская сторона приостановила работу автомобильных пунктов пропуска, обвинив российскую сторону в организованном свозе мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. Работа пункта пропуска Райа-Йоосеппи продолжалась до 30 ноября 2023 года, но с декабря 2023 года все автомобильные пункты пропуска закрыты. Грузовое сообщение через железнодорожные пункты пропуска Бусловская и Вяртсиля сохраняется.

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#Финляндия #инструкция #Россия
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