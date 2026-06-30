Впервые давший показания на заседании Антонов и признавший сейбя виновным заявил, что во время экономического кризиса 2008 года прибегал к любым способам стабилизации работы банка, включая незаконные.

Антонов признал перед судом противоправность своих действий, однако подчеркнул, что ни у него, ни у Баранаускаса не было намерений довести банк до краха.

«До 2008 года все шло гладко, Snoras признавался лучшим банком Литвы, дела шли успешно. (...) И до 2008 года будущее не казалось таким мрачным, как сегодня», — заявил в суде Антонов, который в конце мая был экстрадирован из Франции в Литву и сейчас содержится под стражей. Он давал показания на русском языке через переводчика.

«Кризис довольно быстро охватил банковский сектор, (...) эта проблема затронула и нас, затронула всю группу. (...) За один месяц убытки всей группы составили около 200 млн долларов. (...) Передо мной стоял выбор — инициировать банкротство или попытаться спасти, вытащить всю группу. Возможно, не совсем традиционными или не совсем законными методами. В тот момент я не думал, что вытягиваю билет в ад», — сказал бывший владелец банка.

Он добавил, что сейчас понимает ошибочность принятого им решения ради стабилизации капитала банка.

«Использовались различные юридические инструменты, в том числе и незаконные. Честно говоря, я не осознавал всего масштаба ответственности, которую беру на себя. Все мои мысли, вся энергия были направлены на то, чтобы как можно быстрее и эффективнее восстановить деятельность банка», — пояснил Антонов.

«Ценные бумаги, принадлежавшие банку, временно переводились на личные счета и использовались в качестве залога. Под залог этих высоколиквидных бумаг привлекались средства, которые затем направлялись на покупку акций новой эмиссии», — рассказал он.

По словам Антонова, приобретались облигации и выдавались кредиты, за счет чего увеличивался капитал банка, в то время как выплаты кредиторам производились в последнюю очередь.

«Мы понимали, что это незаконно, но понимали и то, что это был единственный способ сохранить жизнеспособность банка. По сути, мы просто покупали время, чтобы впоследствии закрыть эту схему», — заявил подсудимый.

Антонов также отметил, что после решения Центробанка Литвы о национализации Snoras он намеревался сохранить другие структуры группы, однако затем начался и их стремительный крах.

«Мы понимали, что это незаконно, мы понимали, что это единственный способ для банка продолжать работу, мы, по сути, выигрывали время, чтобы пресечь эту схему», — сказал он.

По словам В. Антонова, после того как Банк Литвы принял решение о национализации банка «Снорас», он намеревался сохранить другие части группы, но начался крах.

Он также заявил, что на спасение банка потребовалось бы еще около 18 месяцев.

Бывший банкир, среди прочего, заявил, что если какие-либо принадлежащие ему активы будут обнаружены где-либо в мире, он готов передать их и компенсировать ущерб. При этом он опроверг информацию о наличии у него миллиардов на банковских счетах.

Суд рассматривает апелляции Антонова, Баранаускаса и двух других связанных с ними лиц после того, как Вильнюсский областной суд в ноябре прошлого года заочно приговорил их к 10,5 годам лишения свободы.

Баранаускас не присутствовал в суде, и его судебное разбирательство продолжается в его отсутствие. По данным Генеральной прокуратуры, его международные поиски ведутся уже 15 лет, и последнее известное местонахождение — Россия.

Бывшие акционеры компании Snoras предстали перед судом по обвинению в растрате крупных сумм чужого имущества в составе организованной группы, а также в злоупотреблении служебным положением.

Как сообщало агентство BNS, в ноябре прошлого года Вильнюсский окружной суд заочно признал Антонова и Баранаускаса виновными в злоупотреблении служебным положением, присвоении и растрате имущества очень высокой стоимости, подделке документов, уголовном банкротстве, легализации имущества, полученного преступным путем, и мошенничестве с финансовой отчетностью.

Они были признаны виновными в восьми умышленных преступлениях. Антонов также был признан главным организатором преступлений. С обоих подсудимых было предписано взыскать 375,18 миллионов евро в качестве компенсации ущерба и конфисковать 105 миллионов евро из имущества, приобретенного преступным путем. В отношении обоих были выданы ордера на арест в Европе.

Адвокаты подсудимых обжаловали решение окружного суда в Апелляционном суде. В своей апелляции Антонов заявил, что ничего не знал о вердикте Вильнюсского окружного суда, не имел возможности выбрать адвоката и не контактировал с назначенным судом адвокатом, а это значит, что он не мог должным образом выбрать стратегию защиты в этом сложном деле.

Адвокат Антонова также ходатайствовал о том, чтобы наказание было отбыто без ожидания решения суда, но это ходатайство пока не было рассмотрено.

Утверждается, что Антонов и Баранаускас присвоили имущество на сумму 509,18 млн евро, причинили ущерб Snoras и его кредиторам на сумму 466,67 млн ​​евро и растратили еще 14,5 млн евро.