Ночной удар молнии привёл к крупному пожару в Бабитской волости. Пока огонь быстро распространялся по дому, пожарные столкнулись с неожиданной проблемой — ближайшие гидранты не смогли обеспечить необходимое давление воды.

В ночь на понедельник во время сильной грозы молния попала в частный дом в Спилве Бабитской волости, сообщает передача Degpunktā (TV3). Когда начался пожар, хозяев дома не было, а первыми тревогу забили соседи.

Около трёх часов ночи местные жители почувствовали запах гари и услышали сильный хлопок. Сначала они решили, что источник находится рядом с автомобилями, однако вскоре заметили дым, поднимавшийся с крыши соседнего дома.

«Я увидела, что с крыши идёт дым. Потом она загорелась, появилось пламя», — рассказала соседка Ивета.

Соседи сразу вызвали пожарных и сообщили о случившемся владельцу дома, который в это время находился в Риге.

Когда первые расчёты Государственной пожарно-спасательной службы прибыли на место около четырёх часов утра, здание уже было полностью охвачено огнём. В тушении участвовали четыре пожарных расчёта.

Однако во время работы возникла серьёзная проблема. После того как закончился запас воды в пожарных автомобилях, выяснилось, что расположенные поблизости гидранты не могут обеспечить необходимое давление.

По словам командира отделения 5-й части Рижского регионального управления ГПСС Айгара Дакши, именно это существенно осложнило тушение пожара.

«Гидранты вроде бы есть, но давление воды оказалось недостаточным. Поэтому пришлось использовать мотопомпы и брать воду из ближайшего пруда», — пояснил он.

После ликвидации пожара на месте продолжили работать специалисты компании Gaso, которые проверяли, не пострадал ли газопровод после удара молнии и пожара.

Журналисты попытались выяснить, почему гидранты оказались фактически непригодны к использованию. В предприятии «Mārupes komunālie pakalpojumi» сообщили, что их обслуживает другая компания — «Art tehno». Однако получить комментарий у её представителей не удалось.

В результате пожара уничтожено около 175 квадратных метров здания. По словам владельца дома, серьёзные повреждения получил не только верхний, но и первый этаж.

Единственным утешением для хозяина стало то, что дом был застрахован. Это позволит хотя бы частично компенсировать последствия крупного пожара.

Случай в Спилве вновь поднял вопрос не только о последствиях грозы, но и о готовности инфраструктуры к чрезвычайным ситуациям. Даже при быстром прибытии пожарных отсутствие необходимого давления в гидрантах может существенно осложнить борьбу с огнём.

Пожар в Спилве показал, что во время чрезвычайной ситуации решающее значение имеют не только действия спасателей, но и исправность систем, от которых зависит их работа.