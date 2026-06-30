Рижский городской суд признал виновным электрика, обвиняемого в многолетнем шпионаже в интересах российского военного разведывательного управления (ГРУ). Мужчина получил пять с половиной лет лишения свободы, а после освобождения будет находиться под пробационным надзором.

Рижский городской суд вынес приговор по делу о шпионаже в пользу российской военной разведки, сообщает ЛЕТА.

Электрик, который, по версии обвинения, на протяжении нескольких лет сотрудничал с ГРУ, приговорён к пяти годам и шести месяцам лишения свободы без конфискации имущества. После освобождения он также будет находиться под пробационным надзором в течение одного года и восьми месяцев.

По данным прокуратуры, с 2016 по 2025 год мужчина добровольно собирал и передавал российской разведке информацию, представляющую интерес для обороны и национальной безопасности Латвии.

Следствие установило, что он действовал по идеологическим мотивам и выполнял задания представителей ГРУ.

Согласно материалам дела, обвиняемый передавал сведения об аэродроме «Спилве», правилах приобретения в Латвии предоплаченных SIM-карт, военно-политической ситуации, поддержке Украины, деятельности НАТО, а также другую информацию, связанную с оборонной сферой.

По оценке прокуратуры, такие действия создавали угрозу национальной безопасности, внутренней безопасности государства и его обороноспособности.

Что важно знать: суд рассмотрел дело только в отношении исполнителя. Личность человека, который руководил шпионской деятельностью, установлена, однако расследование в его отношении выделено в отдельное уголовное производство.

Задержание подозреваемого прошло в ночь на 18 октября 2025 года. Операцию совместно провели Служба государственной безопасности и Служба военной разведки и безопасности.

После задержания суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей, под которой он находился во время расследования.

Приговор стал очередным судебным решением по делам о шпионаже в Латвии на фоне сохраняющегося повышенного внимания спецслужб к деятельности иностранных разведок и угрозам государственной безопасности.