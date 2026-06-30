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Французские школы отказываются принимать кондиционеры от родителей: это неравенство 0 129

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вентиляторы просто гоняют по классам горячий воздух, как в Сахаре.

"В некоторых районах города дети из малообеспеченных семей будут по-прежнему страдать от жары".

Родительский комитет одной из школ в Ниме собрал деньги на установку пяти кондиционеров в классах: мэрия города недовольна.

Напомню, что французские школьники учатся до 3 июля, в то время как температура в классах доходит до 40С.

В государственной школе «Ла Планет» в Ниме родители взяли решение проблемы в свои руки, после того как один ученик упал в обморок.

Сначала родители стали приносить в школу портативные кондиционеры. Однако, сразу же столкнулись с запретом: техническая служба при мэрии г. Ним, опираясь на директивы Министерства образования, уведомила родителей о том, что нельзя приносить в здание школы какие-либо электроприборы, без предварительного разрешения.

Родители не сдались: они решили собрать деньги на стационарные кондиционеры и надавить на мэрию с требованием установить купленное за собственные средства оборудование согласно нормам и требованиям.

Всего за три дня родители собрали более 2000 евро, которые затем использовали для покупки пяти кондиционеров. Первоначально враждебно настроенные к инициативе родителей, городские власти в конце концов наняли техника для установки оборудования.

Однако, заместитель мэра по вопросам образования, избранный в марте с новой левой администрацией во главе с коммунистом Винсентом Буже, не успокоился. По его мнению, данная ситуация создает опасный прецедент и вызывает неравенство, посколько не все родители в состоянии за свой счет создать для своих детей комфортные условия в классе. В некоторых районах города дети из малообеспеченных семей будут по-прежнему страдать от жары, а это несправедливо.

По мнению чиновника, это не решение. Мэрия с 23 марта работает над проблемой, но времени было недостаточно. С новыми силами чиновники приступят к разработке плана 6 июля, с началом школьных каникул, чтобы избежать поспешных действий.

Чиновник также подчеркнул, что кое-какие меры уже приняты: 82 школы города Ним получили от мэрии 2200 вентиляторов (в среднем от 3 до 4 на класс).

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#Франция #образование #школа #родители #жара #комфорт #дети
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