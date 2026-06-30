Подозрительное поведение компании молодых людей на улицах Адажского края привлекло внимание местных жителей, которые вызвали полицию. Попытка убедить правоохранителей, что автомобиль ехал без водителя, быстро провалилась, а проверка привела к возбуждению уголовного дела.

В Адажском крае сотрудники муниципальной полиции задержали компанию молодых людей после сообщений жителей о подозрительной манере езды автомобиля Jaguar. Проверка обернулась не только необычными объяснениями, но и уголовным процессом.

Как рассказали в передаче Degpunktā (ТВ3), заметив патрульный автомобиль, водитель песочного Jaguar остановился на грунтовой дороге. Из машины сразу вышли четыре человека: двое скрылись в лесу, а ещё двое остались возле автомобиля.

Оставшиеся мужчины попытались убедить полицейских, что никто из них автомобилем не управлял.

Начальник муниципальной полиции Адажского края Оскар Фелдманис рассказал, что версия задержанных быстро рассыпалась.

«Они утверждали, что транспортным средством никто не управлял. Но один из сотрудников заметил, как один из мужчин, засунув руку в карман, словно с помощью пульта запер автомобиль. Когда его попросили показать содержимое кармана, там действительно оказался ключ от машины», — рассказал Фелдманис.

Не смогли мужчины объяснить и то, кому принадлежит Jaguar. По словам полицейских, один из них выглядел явно дезориентированным.

Чтобы выяснить обстоятельства произошедшего, сотрудники полиции осмотрели автомобиль. После обнаружения находки, подробности которой не раскрываются, на место были вызваны сотрудники Государственной полиции.

Правоохранители опросили мужчин, чтобы установить, кому принадлежит автомобиль и кто в действительности находился за рулём.

По итогам проверки Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту возможного незаконного хранения наркотических веществ.

Кроме того, один из участников происшествия отказался проходить проверку на наличие наркотических веществ в организме. За это начато отдельное административное производство, предусматривающее ответственность в соответствии с законодательством.

Подозрительная манера еззды и своевременный звонок местных жителей позволили полиции быстро вмешаться в ситуацию. Сейчас следствие продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего, включая происхождение обнаруженных веществ и роль каждого из участников.

Попытка представить, будто автомобиль ехал без водителя, не помогла избежать проверки, которая в итоге привела к уголовному делу.