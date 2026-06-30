Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин (72) высказался за снижение возраста привлечения к уголовной ответственности. По его мнению, нижней планкой следует сделать 12-летний возраст. Об этом глава СКР заявил в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме.

«Мы предлагали понизить возраст уголовной ответственности для подростков до 12 лет, но не нашли поддержки», — передает его слова РБК.

В настоящее время уголовная ответственность в России наступает с 16 лет, а по некоторым тяжким статьям — с 14. Минувшей осенью глава государства Владимир Путин, в частности, подписал закон о снижении до 14 лет возраста уголовного наказания за диверсионные преступления.

Однако, по словам Бастрыкина, подростки сейчас взрослеют быстрее, и уже в 12–13 лет совершают преступления, избегая при этом серьезного наказания, поскольку не подпадают под уголовную ответственность. Для сравнения, добавил руководитель силового ведомства, в Англии минимальный возраст уголовного преследования составляет 10 лет.

За прошлый год, по свидетельству главы СКР, число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных подростками, выросло на 21%. Количество таких правонарушений по стране составило 12 687. В целом же добавил Бастрыкин, российские правоохранители в 2025-м расследовали 29 065 преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии.

Официальная возможность приговаривать к расстрелу детей с 12 лет появилась в СССР 7 апреля 1935 года с принятием Постановления ЦИК и СНК СССР № 3/598. Документ позволял применять все меры уголовного наказания, включая высшую меру (расстрел), к несовершеннолетним начиная с 12-летнего возраста. Постановление было подписано Михаилом Калининым и Вячеславом Молотовым. Оно официально снимало возрастной иммунитет, позволяя судить детей как взрослых за кражи, причинение увечий, убийства и другие тяжкие преступления. Полноценных статистических данных о массовом расстреле 12-летних нет. Историки сходятся во мнении, что эта мера использовалась как устрашающий фактор для снижения подростковой преступности, однако подобные приговоры выносились.

В мае 1947 года смертная казнь в СССР была отменена указом «Об отмене смертной казни», после чего к высшей мере не приговаривали никого, независимо от возраста. После восстановления смертной казни в 1950 году ее применение было ограничено законом только для преступников, начиная с 18 лет.