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Особо опасный пожар на Улманя гатве локализован, было эвакуировано 400 человек 2 415

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.06.2026
LETA
Изображение к статье: пожарные брандспойты

Вечером во вторник пожарные ограничили распространение огня на ул. Улманя гатве в Риге, где горело здание складского типа на площади 3500 квадратных метров, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Из горящего здания эвакуировались около 200 человек, а из окрестных строений - еще 180.

В тушении пожара были задействованы крупные силы и технические средства ГПСС. Общая площадь здания составляет несколько десятков тысяч квадратных метров.

Пожарные продолжают работу на месте происшествия, разбирая и проверяя конструкции здания и сгоревшие помещения.

Как сообщалось, информация о крупном пожаре на ул. Улманя гатве поступила в ГПСС в 15:52. Учитывая плотную застройку, большую площадь возгорания, возможное обрушение конструкций здания, что затрудняло работы по тушению, руководитель спасательных работ объявил пожар высшей степени опасности. На тушении было задействовано более 40 пожарных-спасателей с 10 автоцистернами, тремя автолестницами и спасательным автомобилем.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Службе неотложной медицинской помощи, на месте происшествия дежурят медики, и на данный момент нет информации о пострадавших.

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#пожар #Латвия #эвакуация #безопасность #спасатели #ГПСС
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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