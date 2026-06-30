В социальных сетях широкий резонанс вызвал якобы произошедший в Риге инцидент с участием иммигрантов, и это событие спровоцировало обширные дискуссии о безопасности, расовых вопросах и ответственности СМИ. Пока сообщения о возможном нападении на местную юристку уже распространяются в зарубежном информационном пространстве, мусульманин из Латвии публично выразил скепсис по поводу произошедшего.

На платформе общения «X» о случившемся сообщает и «Visegrád 24», утверждая, что латвийская юристка в Риге стала жертвой сексуального нападения со стороны просителя убежища или мигранта. По словам пострадавшей женщины, нападавшими были «мужчины неевропейского происхождения». «Когда один уже начал меня лапать, второй был наготове и уже вытащил свои половые органы. Я сопротивлялась, пока какой-то латышский мужчина не прибежал меня спасать», — цитируют юристку в социальных сетях.

Латышский мусульманин Умар Абу Сафия Ойерс опубликовал в социальной сети «Facebook» видео, в котором комментирует произошедшее: «Это как бы ясно — в Латвии каждая третья женщина страдает от насилия, это вовсе не удивительно. В чём возмущение? В том, что это сделали мужчины другого цвета кожи. Если бы это был белый, местный, всё окей, ерунда».

«Сегодня возмущение — почему Латвийское телевидение об этом не сообщило. Я вам скажу, почему Латвийское телевидение и ни одно нормальное телевидение не публикует такие новости.

Во-первых, если произошло преступление, нужно обращаться в полицию. Во-вторых, в правовом государстве никто не признан виновным, пока суд не докажет его вину. Ни один уважающий себя новостной портал не должен сообщать какие-то слухи, которые одна бабка услышала», — продолжает он.

Он утверждает, что у него есть три варианта того, что произошло. Первый — ничего такого не было. Вторая версия — её сексуальные фантазии. Третий — полностью выдуманная ложь, и ничего такого вообще не происходило.

Пока в интернете люди продолжают ломать копья из-за прозвучавших сообщений, в Государственной полиции агентству LETA подтвердили, что начат уголовный процесс по факту возможного сексуального домогательства со стороны мигрантов в отношении женщины в центре Риги.

Отреагировав на полученную информацию о возможном преступном деянии, полиция связалась с женщиной, выехала к ней и приняла заявление.

По факту произошедшего начат уголовный процесс по разделу Уголовного закона, а именно — о преступных деяниях против нравственности и половой неприкосновенности.

В настоящее время ведётся активная следственная работа, сбор доказательств для установления личностей. Как только появится информация, которую можно будет предоставить публично по этому случаю, полиция об этом сообщит.

В случаях, если жители сталкиваются с подобными ситуациями или другими возможными правонарушениями, правоохранители призывают незамедлительно сообщать о них в Государственную полицию.

Bb.lv уже выражал недоумение тем фактом, что потерпевшая сразу не обратилась в полицию.