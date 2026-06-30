В США подозреваемый в убийстве женщины умер от сердечного приступа, когда, по версии следствия, пытался избавиться от ее тела.

Тела 47-летней Джессики Фолдс, матери троих детей из Ланетта, штат Алабама, и 44-летнего Дэниела Роббинса из Мейкона, штат Джорджия, нашли 10 июня в лесистой местности недалеко от поселения, где выросла женщина.

По словам шерифа округа Чемберс Джеффа Нельсона, тело Фолдс обнаружили в нескольких милях от ее дома. Вскрытие показало, что причиной смерти стало удушение.

Рядом находилось тело Роббинса. Следователи также нашли на месте четкие следы волочения тела.

Окружной прокурор Майк Сегрест заявил, что, по версии следствия, мужчина пытался спрятать тело женщины, однако в этот момент ему стало плохо, и он умер.