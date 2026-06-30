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Умерла мать, осуждённая по делу о гибели замёрзшего двухлетнего мальчика: уголовное производство прекращено 2 406

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тюрьма
ФОТО: Unsplash

Уголовное производство по делу о смерти двухлетнего мальчика, который зимой ушёл из дома и замёрз насмерть, прекращено. Причиной стало то, что обвиняемая и ранее осуждённая мать ребёнка умерла до вступления приговора в законную силу.

Латгальский районный суд прекратил уголовное производство по делу о гибели двухлетнего мальчика в Резекненском крае, поскольку обвиняемая по делу — мать ребёнка — умерла.

Как сообщили в Судебной администрации, после возвращения дела из апелляционной инстанции суд проинформировал Информационный центр Министерства внутренних дел о невозможности исполнения приговора в связи со смертью обвиняемой.

Ранее суд первой инстанции признал женщину виновной в причинении смерти по неосторожности и жестоком обращении с несовершеннолетним.

Ей было назначено наказание в виде двух лет, девяти месяцев и 28 дней лишения свободы. Кроме того, суд постановил взыскать в пользу отца погибшего ребёнка компенсацию в размере 2900 евро.

Прокуратура просила назначить более строгое наказание — три года лишения свободы и два года пробационного надзора.

Трагедия произошла 1 февраля прошлого года в Ленджской волости Резекненского края. По версии обвинения, женщина вместе с другими людьми распивала алкоголь и не обеспечила присмотр за сыном, которому было один год и 11 месяцев.

Что важно знать: следствие установило, что ребёнок смог без присмотра добраться до алкоголя, находившегося в доме, а затем самостоятельно вышел на улицу во время метели без обуви и верхней одежды.

Мальчик долгое время находился на морозе. Позднее вечером его нашли занесённым снегом без признаков жизни.

Согласно материалам прокуратуры, экспертиза также выявила наличие алкоголя в организме ребёнка.

После смерти обвиняемой уголовное производство прекращено, а назначенный ранее приговор исполнению уже не подлежит.

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#алкоголь #трагедия #прокуратура #наказание #домашнее насилие
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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