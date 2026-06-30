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В Риге взрываются и горят склады: рижанам предписано закрыть окна и двери 3 4218

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.06.2026
BB.LV
ФОТО: twitter

В Риге на улице Карля Улманя гатве, 2 в складском здании произошел крупный пожар, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

В 15:52 ГПСС получила сообщение о том, что в складском здании на Карля Улманя гатве, вероятно, вспыхнул пожар. Над районом наблюдается густое задымление.

Один из вице-мэров Риги сообщил в Х: "Согласно информации от экстренных служб Рижской думы: в складе на ул. К. Улманиса, 2 произошёл взрыв (в помещении находятся баллоны, которые ещё могут взорваться). Люди эвакуируются. Обстоятельства инцидента уточняются".

Под угрозой находятся склады площадью в несколько тысяч квадратных метров, уже обрушились конструкции потолка, затруднены работы по тушению. Вокруг место ЧП запрещено движение общественного и частного транспорта.

Для ликвидации возгорания привлечены значительные силы ГПСС. На месте происшествия работают и продолжают прибывать более 20 пожарных-спасателей, задействованы восемь пожарных автоцистерн и две автолестницы.

В ГПСС призвали жителей, почувствовавших запах дыма в районе начала Карля Улманя гатве и острова Биекенсала, закрыть окна и двери, отключить системы вентиляции и рекуперации воздуха, а также по возможности избегать поездок на автомобиле в этом районе.

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#пожар #Рига #эвакуация #безопасность
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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