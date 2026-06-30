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Жёсткое ДТП у Калнциемского моста: Mini Cooper перевернулся после столкновения с BMW 0 571

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: ДТП
ФОТО: скриншот видео TV3

Серьёзная авария на Лиепайском шоссе возле Калнциемского моста закончилась удивительно благополучно. Несмотря на сильные повреждения автомобилей и перевернувшийся Mini Cooper, никто из участников ДТП не получил травм.

В выходные на Лиепайском шоссе возле Калнциемского моста в Валгундской волости произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей BMW и Mini Cooper.

По предварительной информации, один из автомобилей выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение. От сильного удара Mini Cooper перевернулся на крышу. Судя по видеозаписи очевидцев, опубликованной передачей Degpunktā (ТВ3), автомобиль мог несколько раз перевернуться, прежде чем остановился.

После аварии спасателям пришлось поставить Mini Cooper обратно на колёса.

Автомобиль BMW после столкновения продолжил движение по инерции и проехал ещё значительное расстояние. К счастью, он не задел другие машины, находившиеся на дороге.

Несмотря на серьёзные повреждения обоих автомобилей, находившиеся в них люди чудом не пострадали. Они отказались как от медицинской помощи, так и от госпитализации.

В Государственной полиции сообщили, что обстоятельства аварии ещё устанавливаются.

«При невыясненных обстоятельствах водитель автомобиля BMW совершил столкновение с автомобилем Mini Cooper, которым управлял мужчина. По имеющейся у Государственной полиции первоначальной информации, никто физически не пострадал», — сообщила представитель Государственной полиции Рута Страутниеце.

По факту ДТП начат процесс об административном правонарушении. Полицейские выясняют причины выезда на встречную полосу и другие обстоятельства произошедшего.

Столкновения на загородных трассах нередко приводят к тяжёлым последствиям, особенно если один из автомобилей оказывается на встречной полосе. В этом случае серьёзных травм удалось избежать, несмотря на масштаб повреждений машин.

Авария у Калнциемского моста ещё раз показала, что даже тяжёлое столкновение может закончиться без жертв, если участникам сопутствует удача.

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#ДТП #травмы
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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