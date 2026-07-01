Возбуждение уголовного дела против блогера по кибербезопасности Элвиса Страздиньша вызвало широкий общественный резонанс. Полиция считает, что, представившись сотрудником «Latvijas valsts meži», он мог помешать расследованию кибератаки, тогда как сам Страздиньш называет свои действия журналистской работой в интересах общества.

В Латвии продолжается обсуждение уголовного дела, возбужденного против блогера по кибербезопасности Элвиса Страздиньша. Основанием стал его разговор с предполагаемым хакером, атаковавшим предприятие «Latvijas valsts meži» (LVM), сообщают Новости ТВ3.

По информации Государственной полиции, уголовный процесс начат по части первой статьи 279 Уголовного закона — самоуправство. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до одного года лишения свободы, принудительные работы или штраф.

Поводом для расследования стало опубликованное на YouTube видео, в котором Страздиньш связался с предполагаемым злоумышленником, представившись представителем LVM. По мнению полиции, такие действия могли повлиять на ход расследования и осложнить работу правоохранительных органов.

Начальник 1-го отдела Управления по борьбе с киберпреступностью Государственной полиции Янис Маркунс пояснил, что, если злоумышленник воспринимает подобные переговоры как официальные, это может привести к уничтожению или публикации данных и затруднить расследование.

«Он представился представителем "Latvijas valsts meži", который ведёт переговоры о возможной выплате выкупа и расшифровке данных. В зависимости от того, как проходит такой разговор, данные могут быть безвозвратно повреждены или опубликованы», — отметил Маркунс.

Сам Страздиньш не отрицает, что представился сотрудником предприятия. Однако он утверждает, что сделал это сознательно, используя журналистский метод для проверки информации, представляющей общественный интерес.

По его словам, полученные сведения противоречили публичным заявлениям государственных учреждений о характере кибератаки.

«Это было в рамках журналистской деятельности. Я получил информацию, которая опровергала публичные заявления, и она представляла общественную ценность», — заявил блогер.

Отдельную дискуссию вызвал вопрос о статусе самого Страздиньша. В полиции считают, что он не является журналистом и поэтому не может ссылаться на журналистскую деятельность в данном случае.

Маркунс отметил, что профессиональные журналисты, прежде чем предпринимать подобные действия, скорее всего, согласовали бы их с предприятием, полицией или другими вовлечёнными сторонами.

После появления информации об уголовном деле в социальных сетях многие пользователи выступили в поддержку блогера, раскритиковав действия полиции.

Сам Страздиньш признаётся, что особенно тяжело воспринял происходящее из-за своего прежнего сотрудничества с правоохранительными органами.

«Я помогал полиции, в том числе обучая следователей, а теперь получается, что те же самые следователи выступают против меня. Не знаю… Глубокое разочарование. Но это не значит, что я остановлюсь», — сказал он.

При этом блогер подчёркивает, что намерен добиваться своей правоты в суде. По его словам, после огласки дела с ним уже связались несколько адвокатов, предложивших юридическую помощь.

В Государственной полиции уточняют, что в отношении Страздиньша не избрана ни одна мера пресечения, а расследование продолжается.

Эта история вновь подняла вопрос о границах допустимых методов при расследовании киберинцидентов и о том, где проходит грань между журналистской деятельностью, общественным интересом и вмешательством в официальное расследование.

Теперь именно суду, вероятно, предстоит определить, были ли действия Элвиса Страздиньша журналистским расследованием в общественных интересах или нарушением закона.